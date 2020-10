Cristian López, Edu Espiau, Álvaro Valles, David Rodríguez 'Deivid', Pedri...Arden los despachos de la UD. Tras finalizar ayer el campeonato liguero, con manita ante el Extremadura, el nuevo proyecto va tomando cuerpo. Renovado Pepe Mel -hasta junio de 2021-, el meta Álvaro Valles obtiene su contrato profesional -firma hasta junio de 2022. Además, esta mañana, Cristian López, tras agotarse su vínculo, se despide de la afición grancanaria. "Punto y final a otra temporada difícil para todos. Para mí ha sido un honor defender los colores de la UD, estos últimos meses, y me voy sabiendo que di todo desde el primer día. Simplemente millones de gracias a este grandísimo grupo que dese mi llegada en una situación extraña me acogieron como uno más. Desde el primer día,me hicieron sentir como uno más de la familia. Sin lugar a dudas, el mejor vestuario de toda mi carrera".

De 30 años, Cristian López llegó con la carta de libertad el pasado 29 de febrero. Debutó en El Molinón ante el Sporting y estalló la pandemia. Ya en la liga del poscovid -once jornadas-, participó en nueve. Acarició el estreno realizador ante el Rayo en Vallecas. Hizo un buen partido ante el Almería, luciendo su capacidad de sacrificio. Un trotamundos del balón, que fue escudero del Moña. En 2020 jugó en el Hatta Club de la liga de los Emiratos Árabes.

Dentro de esta operación salida, también figuran Pedri -que se marcha al Barça-, así como Fede Varela, Juanjo Narváez y Ruiz de Galarreta, que terminan su cesión. Deivid apura su rescisión de contrato con la UD. Por otra parte, el que regresa es Edu Espiau, que formará parte de la primera plantilla. El estilete del barrio de Schamann -de 25 años- logró nueve goles con el Villarreal B.