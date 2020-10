Álvaro Valles ha sido uno de los grandes descubrimientos de la UD Las Palmas El guardameta andaluz partió como tercer portero este curso, por detrás de Raúl Fernández, lesionado, y Josep Martínez, titular en el tramo final de la temporada pasada. Sin embargo, un bajón del guardameta valenciano propició la salida al césped del portero de La Rinconada, que aprovechó la oportunidad para darse a conocer. Ayer, en sus redes sociales, Valles anunció que seguirá dos años más en la UD.

"Me hace muy feliz anunciar mi ampliación de contrato por dos temporadas más con la UD Las Palmas club al que le debo todo y que me ha hecho futbolista, donde están siendo los años más felices de mi vida y donde espero estar mucho más tiempo. Estoy y estaré eternamente agradecido a esta Isla y a cada persona que he conocida en ella", escribió Valles.

Palabra de técnico

Por otro lado, Pepe Mel lo tiene claro: si él fuera el entrandor del FC Barcelona, puesto que ahora tiene el examarillo Quique Setién, no dudaría con Pedri González.

"La verdad que me he despedido de Pedri como si fuera a verle más por aquí, no depende de nosotros, ni siquiera depende de él. Seremos optimistas, pero si fuera el entrenador del Barça, me lo quedaba, porque cuando reciba una pelota y vean cómo se asocia, comprobarán que es un futbolista muy aprovechable y de un nivel fantástico", ha dicho el técnico madrileño.

Además, Mel recalcó el papel de la cantera en el próximo proyecto, cuyo obejtivo "lo marcará el presidente". "El objetivo claro que tengo es el de seguir creciendo con un equipo que será muy diferente".