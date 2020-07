Ramírez: "Hay cinco o seis jugadores caros que no continuarán en la UD"

La UD Las Palmas 2020-21 tendrá una cara muy distinta a la que cerró el curso 2019-20 el lunes pasado. "Hay cinco o seis jugadores que no continúan", sentenció Miguel Ángel Ramírez, su presidente. Sumados a Fede Varela, Pedri, Cristian López, Narváez y Ruiz de Galarreta, que bien porque estaban cedidos o bien porque no se cuenta con ellos -Crisitan-, tampoco siguen, da una cifra de entre diez y once bajas para la campaña que viene.

"Tenemos jugadores caros con los que tenemos que llegar a acuerdos de indemnización. Sabemos quién no puede seguir porque económicamente no podemos mantenerlos", dijo el máximo mandatario a través de sus canales oficiales, aunque sin dar nombres. "Las bajas las conocemos ya. El club se sentará con cada jugador y no va a haber ningún problema", agregó en el mismo sentido.

Así pues, el económico es el motivo principal por el que la UD debe acometer tantas bajas. "Hoy tengo un recorte en plantilla de 4 millones de euros. El año pasado era de ocho millones. No parece nada fácil, pero nadie se tiene que poner nervioso. Haremos un equipo competitivo. El club tiene su estrategia, que no se puede revelar. Estamos centrados en la rescisión de contratos", explicó.

Aunque matizó: "Nosotros podemos mantener a toda la plantilla actual, porque todos tienen contrato en vigor. Lo que no podría hacer es dar altas. Pero lo que hacemos es ajustarnos a los que nos dice LaLiga. Vamos a bajar el 50% de los ingresos, por lo que tenemos que bajar el 50% de la plantilla. Preferimos liquidar jugadores y llegar a acuerdos de pago que bajarles el sueldo. A partir de ahí, veremos lo que puede venir".

En cualquier caso, aseguró que "la base" del equipo ya está. "A todos esos jugadores los verán en la pretemporada -arranco el 10 de agosto en la ciudad deportiva-. Hay un jugador del filial con el que todavía no ha contado pero que quiere tener definitivamente. Nuestra bandera tiene que ser la cantera, estamos convencidos de ello. Además, hemos incorporado a Tino Luis -a la secretaría técnica-, que apuesta por el jugador canario", comentó.

En cuanto al objetivo para la próxima temporada, Ramírez fue claro: "Conseguir la permanencia. Los primero que tienes que hacer es conseguir la permanencia. Tenemos que ser humildes y competir por conseguir lo antes posible la permanencia, que ya habrá tiempo luego de cambiar el objetivo. Por la experiencia que tengo, creo que es contraproducente decir que vamos a por el ascenso".

Sobre la posible continuidad de Pedri, reveló que el Barcelona tiene la intención de quedárselo, pero dejó una puerta abierta. "Jugará en el Barcelona, en el Barcelona B o en Las Palmas. La información que tenemos es que va a haber una apuesta clara y decidida del Barcelona por Pedri. Hará la pretemporada", dijo.

"Y si luego al final no se quedara por cualquier motivo, hay muchos boletos para que Pedri vuelva a al UD Las Palmas. Si el Barcelona B asciende nuestras posibilidades son prácticamente nulas. Nosotros vamos a cobrar juegue Pedri donde juegue. Pedri ha dejado en las arcas más de 7 millones de euros, no son sólo los 5 que pagaron por él el verano pasado", agregó.

Ramírez también señaló que Araujo, que regresa de su cesión en el AEK Atenas, "tiene otras opciones de cesión a otros equipos". "Está citado para el 10 de agosto e igual nos lo quedamos, porque el míster no tenía claro lo de la cesión", reveló.

Y en cuanto al posible regreso de Jonathan Viera, explicó: "Tienen que jugar en tres meses Liga, Copa y 'Champions'. Jonathan acaba contrato en diciembre de 2021. Al final de este año puede pasar que le rescindan, que no siga, que la situación del Covid se agrave y que la siguiente Liga empiece más tarde. Si Jonathan Viera puede salir cedido a la UD Las Palmas en diciembre, va a salir. Si se queda sin equipo, fichará por Las Palmas. Si no sucede eso, cuando acabe contrato en diciembre de 2021 vendrá a al UD Las Palmas. Eso está cerrado".

En otro orden de cosas, el máximo mandatario amarillo aclaró que el equipo no viajará a Marbella para hacer una parte de la pretemporada. "No vamos a ir a Marbella porque es un sitio turístico, con muchas personas en un hotel donde hay más turistas. No podemos correr ese riesgo. Haremos la pretemporada aquí. Estamos intentando traer equipos uno o dos equipo. Tenemos al Marítimo de Funchal que le toca venir aquí, al que suba a Segunda B, a Las Palmas Atlético y si conseguimos que vengan uno o dos equipos sería suficiente", dijo.

Además, aclaró que no habrá campaña de abonados hasta que las autoridades competentes no especifiquen cuándo podrá volver el público a las gradas, y que es posible que la presentación de las nuevas equipaciones se haga incluso una vez comenzada la temporada, toda vez que la producción de las mismas en China tuvo que pararse por la pandemia. Es por ello que existe la posibilidad de que la UD arranque la temporada con la misma equipación que el curso recién terminado.

Por último, Ramírez hizo una valoración general de la 2019-20. "La sensación es agridulce. Agridulce por las lesiones, dulce porque tuvimos a Jonathan Viera, agridulce por la mala racha y dulce por acabar bien. Se nos quedaron una serie de puntos que demuestran que pudimos meternos en el playoff. Conseguimos con solvencia la salvación y estuvimos a punto de conseguir algo más si no hubiéramos perdido puntos como contra el Elche en casa, que probablemente fue nuestro mejor partido", comentó.

"Si en esos 12 partidos que no gana,os hubiéramos hecho la temporada de estos 11 últimos partidos, seríamos un equipo de Primera División", sentenció.