Viera regresará a la UD cuando acabe su contrato en diciembre de 2021

Volver a ver a Jonathan Viera de amarillo. El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, se refirió a esa posibilidad durante el balance del año que hizo a través de los medios oficiales de la entidad. En cuanto a ese posible regreso del mediapunta de la Feria, explicó: "Tienen que jugar en tres meses Liga, Copa y 'Champions'. Jonathan acaba contrato en diciembre de 2021. Al final de este año puede pasar que le rescindan, que no siga, que la situación del Covid se agrave y que la siguiente Liga empiece más tarde. Si Jonathan Viera puede salir cedido a la UD Las Palmas en diciembre, va a salir. Si se queda sin equipo, fichará por Las Palmas. Si no sucede eso, cuando acabe contrato en diciembre de 2021 vendrá a al UD Las Palmas. Eso está cerrado". En esa línea, Ramírez aseguró que "en uno o dos años veremos una UD Las Palmas con Roque, Vitolo y Jonathan Viera porque es su club, el que les hizo ricos y que les solucionó sus carreras deportivas".

Ramírez también señaló que Araujo, que regresa de su cesión en el AEK Atenas, "tiene otras opciones de cesión a otros equipos". "Está citado para el 10 de agosto e igual nos lo quedamos, porque el míster no tenía claro lo de la cesión", reveló.

En otro orden de cosas, el máximo mandatario amarillo aclaró que el equipo no viajará a Marbella para hacer una parte de la pretemporada. "No vamos a ir a Marbella porque es un sitio turístico, con muchas personas en un hotel donde hay más turistas. No podemos correr ese riesgo. Haremos la pretemporada aquí. Estamos intentando traer equipos uno o dos equipo. Tenemos al Marítimo de Funchal que le toca venir aquí, al que suba a Segunda B, a Las Palmas Atlético y si conseguimos que vengan uno o dos equipos sería suficiente", dijo.

Por último, Ramírez hizo una valoración general de la 2019-20. "La sensación es agridulce. Agridulce por las lesiones, dulce porque tuvimos a Jonathan Viera, agridulce por la mala racha y dulce por acabar bien. Se nos quedaron una serie de puntos que demuestran que pudimos meternos en el playoff. Conseguimos con solvencia la salvación y estuvimos a punto de conseguir algo más si no hubiéramos perdido puntos como contra el Elche en casa, que probablemente fue nuestro mejor partido", comentó.