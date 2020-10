Las Palmas acelera para repatriar al canterano Dani Ojeda

Además, hace solo unas horas, la dirección deportiva, encabezada por Luis Helguera y Tino Luis Cabrera, mantuvo una reunión con Dani Ojeda en una céntrica cafetería de la capital grancanaria. Rubén Castro, Araujo y Espiau integran la nómina actual de pistoleros de Mel. La fijación por Ojeda no es algo nuevo. Este devorador del área, clave en la salvación del Albacete en este tramo final, junto a Maikel Mesa, ya fue pretendido el pasado verano.

"Claro que interesan [Cristian Herrera y Dani Ojeda]. Cristian tiene contrato, pero no podemos ni pagarle la mitad de lo que cobra en el Lugo. Me encantaría tenerlo en la UD. Por su parte, Ojeda interesa, sin duda. Es muy interesante. Pero primero, sacaremos a los jugadores precisos. Ya sabemos quiénes vendrán [en relación a la lista de contrataciones de cara al campeonato de plata 2020-21]".

Dani Ojeda es todo un currante del fútbol. Del balompié de barro a la élite en un salto donde ha premiado la dedicación y el esfuerzo personal. Apuestas arriesgadas que han tenido sus frutos hasta convertirse en uno de los jugadores más importantes en el Albacete, salvado en la última jornada gracias a un gol de penalti con color amarillo en la firma de Maikel Mesa (0-1 al Cádiz en el Ramón de Carranza).

Ojeda se formó durante 14 años en la cadena de filiales de la UD Las Palmas, aunque nunca llegó a debutar en el primer equipo. Su estela en el club amarillo fue notable, al ser uno de los máximos goleadores en la historia dentro de las categorías de base.

Aunque alcanzó el filial, con 21 años se marchó al Telde en Tercera División. Su huellla allí: 23 tantos. De esta manera, a Ojeda se le abrió la ventana del Nástic de Tarragona en el verano de 2016. Sin embargo, se tuvo que ir al filial de Tercera Divisón, en la Pobla de Mafumet. En solo medio año llegó al Lorca con el que subió a Segunda B y de ahí el ascenso a la categoría de plata. En LaLiga SmartBank ha jugado con el Lorca, Granada -ascendió a Primera División- y el Albacete en la última temporada. Todo con un traspaso al Leganés, club con el que tiene contrato hasta la próxima campaña.

El futuro de RubénPepe Mel, técnico para la próxima temporada, ya dejó claro que corregir la falta de gol de la UD era un objetivo claro para la próxima temporada. Dani Ojeda sabe de qué va eso de marcar goles.

En ese sentido, Rubén Castro Martín -30 goles en las dos últimas temporadas- tiene contrato hasta junio de 2021. La UD quiere que agote su vínculo. A sus 39 años, es el galáctico del proyecto de la austeridad. "Queremos que siga, he hablado con Rubén. Vamos a darnos un tiempo, si él quiere, seguirá un tiempo". Sobre Sergio Araujo, no figura en la hoja de ruta desprenderse de este activo [con contrato hasta junio del 2023]. "Nos interesa, igual que Rivera".

En relación al grupeto de jugadores que deben rescindir, no da pistas. "Hay que negociar primero las salidas. Sacaremos a ocho jugadores; ya se irán enterando. En este momento estamos negociando las rescisiones". Puede asumir el peso de todos los contratos -la UD tiene ahora 25 jugadores- pero no podría fichar. "Esto es como jugar al Tetris. Debemos colocar todas las piezas. Si Araujo no sale, se queda porque me aporta mucho. El lema de Las Palmas está clarísimo: ·agudizaremos el ingenio". Reconoce "problemas de tesorería como existen en muchas empresas". Ante la insistencia de si Deivid y Tana figuran en la 'operación salida', desveló otro escenario. "No vamos a dar nombres, a lo mejor inicias negociaciones y el jugador se reduce el salario y se queda".