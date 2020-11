Dani Ojeda: "Es un orgullo que la UD me quiera y haga un esfuerzo por mí"

Agotado. Ha sido un año duro, por la temporada en general, porque el equipo no hizo bien las cosas y luchamos por un objetivo que no era el principal, que era el ascenso. Unido eso al tema del Covid-19, ha sido un año larguísimo y agotador. También es verdad que contento por cómo terminó todo. Ahora, encantado de volver a casa. Era algo que anhelaba y por fin puedo estar junto a mi gente.

¿Qué balance hace de su año?

Pues ha sido complicado por lo que vivimos en el equipo. Personalmente, acabé muy bien después de la vuelta con cinco goles que valieron para que el equipo salvara la categoría. Pero no fue el mejor año del equipo...

¿Satisfecho con lo que ha hecho a nivel personal?

Cuando la temporada se paró no lo estaba. Esos dos meses de parón, de trabajo en casa, me valieron para centrarme: si había una reanudación del campeonato tenía que cambiar el registro. Así fue. Marqué cinco goles en 11 partidos y valió para que el equipo se salvara y a mí para mejorar mis números.

Cuando señalan el penalti en Cádiz, con suspense, algunos jugadores rezando y va Maikel Mesa a coger el balón, ¿qué hace? ¿Rezó para que no lo tirase a lo panenka como ya había hecho otras veces?

Fue una agonía. Casi el 90% de las veces que un árbitro va a revisar la jugada a la pantalla cambia de opinión cambia la decisión. Era el minuto 89, en el último partido de Liga y jugándonos un descenso. La situación era idílica, perfecto. Maikel venía de hacer alguna panenka, que es un gesto de personalidad y carácter. Yo no dudé. Ni se me pasó por la cabeza que lo fallara porque lo he visto seis meses entrenando conmigo y era el idóneo para tirarlo. Lo vi, lo quise ver, quería ser partícipe de ese momento. Al final, supo como un ascenso.

Lo ajustó un montón...

Como que el portero la toca. Con suspense hasta el final gusta más.

¿Cómo está viviendo la historia del Deportivo-Fuenlabrada? ¿Está primando los intereses de los clubs por encima de la salud de los futbolistas?

Es una pena terminar así. En los 11 partidos disputados, con el mes previo a la competición, y que haya 42 equipos entre Primera y Segunda sin contagios, decía mucho de lo que estaba haciendo LaLiga y su protocolo. Esto empaña el trabajo que hemos hecho todos los que éramos partícipes en esto. Al final, solo por primar la temporada que viene y su planificación, la promoción y todo lo que conlleva, creo que lo mejor es que no se compitiera. Han hecho lo mejor, que es cancelarlo. Ahora toca que se recuperen y superen la enfermedad.

¿Qué le cansó más jugar cada tres días o el protocolo?

Fue agotador, aunque suena mal porque no creo que sea la palabra idónea porque tanto test es un privilegio, un control necesario que permitió que se compitiera. Antes de que empezara la competición quizá era algo reticente a jugar cada dos tres días, pero priorizamos el descanso a sesiones muy pesadas de entrenamiento. Creo que he llegado en mejor forma compitiendo cada tres días que de la otra manera.

Acaba de terminar otra temporada en Segunda. Todo después de salir de la UD Telde a La Pobla y comenzar una carrera meteórica hasta Primera División con el Leganés. ¿Se le ha pasado rápido? ¿Es uno consciente de lo que le sucede?

Absolutamente. Ya son casi dos años desde que firmé en Primera, pero es que en apenas un año y medio pasé de Tercera a la élite. Ni yo me creo haber hecho eso. He trabajado mucho para ello y sigo haciéndolo. Creo que tengo un margen enorme para seguir creciendo y es mi motivación cada temporada. Cada curso es un aprendizaje y un crecimiento personal enorme.

¿Creyó que se le escapó el profesionalismo cuando salió de la UD Las Palmas?

Creo no, es un hecho. Estaba en la cantera de la UD, en el único equipo profesional de la Isla y sales al Telde, que no tenía casi recursos. Solo con la ropa de entrenar sabes que no es lo mismo, pero al Telde le debo todo. Viví un año mágico: máximo goleador, todos los minutos y un trampolín para ir a Tarragona y que ocurriese todo lo que ha pasado en mi carrera. Parecía un paso atrás y fue el primero para llegar hasta aquí.

¿Cree que podrá volver a la UD Las Palmas?

Es una posibilidad. Todos los veranos suena, pero es una posibilidad. La UD es un equipo como tantos otros, con un detalle diferencial: soy de aquí y he estado muchos años en esa casa. Para mí es un orgullo que Las Palmas me quiera y haga un esfuerzo para que juegue con ellos. No es el único equipo que supongo que querrá. Veremos qué ocurre. Estoy abierto a cualquier cosa, pero tengo contrato con el Leganés un año más. Sé que hay runrún con ese tema en la Isla [Se ríe].

Fueron 14 años en la cantera de la UD. ¿Tiene la espinita de no haber jugado en el primer equipo?

Evidentemente. Siempre soñé con jugar en el primer equipo de la UD. Entré en benjamines hasta regional, fueron muchos años en el equipo de mi tierra y siempre soñé con jugar en el primer equipo. No se dio, pero me otorgó la posibilidad de ser profesional del fútbol, de tener que ganarme las castañas fuera. Quizá se dio en un futuro, no lo sé.

Este año suena con más fuerza. Dicen que se le vio con la secretaría técnica tomando café por Triana...

Echó humo el Twitter. Vivo por ahí y me gusta tomar café... No tengo más que decir [Se ríe].

¿Quiere venir? ¿Cuenta la UD con su disponibilidad?

A ver, lo que está claro es que tengo contrato con el Leganés y es el equipo al que me debo, con el que debo volver a entrenar. A partir de ahí, hay negociaciones, cambios, posibilidades... Como le pasa a cualquier jugador. Lo que no cambia es que tengo contrato. Si ocurre algo, se sabrá. De momento, Madrid es el destino.