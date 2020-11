Cristovinho: "Jonathan Viera volverá a la UD y lo hará para hacer historia"

Tiene contrato hasta diciembre del 2021 con el Beijing. Le puedo asegurar que Viera volverá a la UD. No le puedo decir si antes de esa fecha, tiene contrato y cabe respetarlo. Cuando vuelve a la UD lo hará para hacer historia y no para colgar las botas. Volverá a dejar a huella.

¿Y si estalla un rebrote y se detienen la Superliga de China?

Como ya pasó con la última lesión [fisura en una costilla en julio de 2019 y que le puso rumbo a la UD], siempre hay factores que no manejas. Ahora afronta una situación privilegiada en China, con un contrato muy alto. No dejan salir al jugador a coste cero, querrán recuperar parte del traspaso [en febrero del 2018 pusieron 30 millones por el internacional]. Cuentan con él, si hay algún problema, pues que mejor que jugar en casa. Cuando estuvo aquí, en el último periplo, ahí quedaron sus cifras. Se escuchó el rumor de que venía de vacaciones, cuando se pone la camisa amarilla y porta ese escudo, vacaciones poquitas.Logró 10 goles en ese tramo.

¿En el caso de que volviese cedido a Las Palmas en este curso, qué coste tendría la operación?

Jonathan poco puede hacer. La ficha la abona el club chino. Ya perdió dinero cuando vino [2019], y eso que ha acontecido varias veces. Pero no pasa nada, los canarios debemos catapultar este sentimiento hasta dónde podamos. Se buscaría la solución de llegar a un acuerdo,pero esto ya es hablar por hablar. No estamos para conjeturas. Jonathan volverá y será para hacer historia en la UD, que es una entidad que ama con gran pasión.

¿Viera puede perdonar ese último año de contrato y regresar en diciembre de 2020?

El club chino quiere una compensación económica.

El mercado de altas está congelado en Segunda y Primera. No hay movimientos, traspasos y cuesta enumerar las rescisiones. ¿La maquinaria del fútbol ha perdido glamour en el poscovid?

La situación es muy diferente, todo ha cambiado de forma radical. El virus marcó un antes y después. Todos los clubes tratan de sacar como pueden a sus descartes. ¿Fichajes? Si los grandes no empiezan a cristalizar sus operaciones, cómo para hacerlo los pequeños, que carecen de músculo financiero. Hay que ser conscientes de la situación de depresión económica existente a nivel mundial. Hay que apretarse el cinturón. Cambian las reglas.

¿Se impondrá el intercambio de jugadores en las operaciones?

Sí, de manera clara. Es una buena manera de ahorrar costes. Se dará alguna gran transferencia, pero en el mercado de Segunda y Primera se impondrá el trueque.

¿Cómo analiza la nueva realidad económica de la UD: de facturar 100 millones (2018) en Primera a 12 'kilos' en Segunda?

Hay un aspecto clave, la inversión y apuesta firme por la ciudad deportiva de Barranco Seco. Debemos ponerlo en valor, además, considero que tras el descenso se hizo una apuesta demasiado importante. Casi temeraria. Gastar por gastar. Ficharon mucho nombre, se tiró la casa por la ventana y no era necesario. Las urgencias de volver rápido pasó factura, aún se está pagando. Faltó paciencia, sangre fría.

¿Apuesta por abaratar las rescisiones de futbolistas y así reactivar el mercado de Segunda?

Debería existir alguna vía que controle el margen de deudas de los clubes. LaLiga tendrá que mojarse y salir al rescate de los clubes.

¿La única vía de solución de la UD pasa por su cantera?

Siempre salen futbolistas, lo que pasó con Pedri es un espejo para todos. La confianza es clave. Somos un club vendedor. Pedri salió con 17 y Viera hasta los 20 no debutó. Si no se hizo antes es porque no se cree (...) Hablando de cantera, el mejor fichaje es Tino Luis. Cree en el jugador de aquí, lo ha mamado.

¿Qué puede ofrecer?

Tino Luis es de las personas más inteligentes y mejor preparadas del mundo del fútbol. Y está con Luis Helguera, otro crack. El cántabro va de frente y maneja el mercado. Hay que imponer el 'modelo UD': un equipo de canarios y el que venga de fuera debe marcar la diferencia. Un proyecto no puede pasar por fichar a 20 jugadores foráneos.

¿Defiende las tesis del director de formación Tonono?

Detecta el talento. Buena labor.

Y Viera viene....

A hacer historia con la UD, la idea es ascender y buscar algo bonito. Sin desechar Europa.