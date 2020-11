Radiografía a la 'operación salida'. Cinco nombres y una obligación. Abrir la puerta desde el señorío. El primer partido de la entidad pasa por gestionar la salida de cinco activos con contrato que no entran en los planes de José Mel Pérez: Deivid, De la Bella Desde el martes -18.30 horas-, fecha de inicio de la pretemporada en Barranco Seco, trabajarán al margen con dos preparadores a su disposición -uno físico y otro de orden técnico-.

Los futbolistas computan 264 partidos con la UD, lucen una media de edad de 33,8 años y tres han sido portadores del brazalete. David Rodríguez 'Deivid' -100 encuentros de amarillo, 31 años, contrato hasta 2022-, Alberto de la Bella -58 duelos, 34 años, contrato hasta 2021-, Martín Mantovani -38 encuentros, 36 años, contrato hasta 2021-, Slavoljub Srnic -36 partidos, 28 años, contrato hasta 2021- y el meta Raúl Fernández -32 partidos, 32 años, vínculo hasta 2021- integran la lista de mimbres con los que se negocia una salida amistosa.

A los cinco les restan seis campañas más en la UD y recibirán un trato "preferencial y señorial" por parte de la entidad. El presidente Miguel Ángel Ramírez aporta las líneas maestras del manual de conducta ante esta situación. Se impondrá el diálogo. "Talante conciliador desde el minuto uno, queremos acuerdos; no vamos a la guerra", advierte el mandatario.

En el caso de Deivid, el visto bueno se puede alcanzar en las próximas 72 horas y de esta manera convertirse en el primero en abandonar la entidad. Cabe recordar que hace una semana, Rubén Castro ejecutó la activación de su cláusula de liberación -le restaba un año más de contrato-. El Moña no aceptó la rebaja salarial del 50%. Cristian López también dejó el plantel de Pepe Mel -la UD disponía de un año opcional-. Los cedidos Josep Martín, Fede Varela, Juanjo Narváez, Pedro González 'Pedri', Ruiz de Galarreta y Drolé también abandonaron el club al concluir el curso.

Un horario diferente

Ramírez, más allá de la opción de ejercitarse con los dos preparadores que brinda la UD, explica que existe la variante de tomar vacaciones hasta el próximo 30 de agosto. "Los futbolistas que no entren en los planes del nuevo proyecto deportivo recibirán un trato exquisito. Partimos del 'kilómetro 0' en una pretemporada marcada por la compleja situación económica a nivel local y mundial por el virus. El fútbol de élite es solo una arteria más. La UD pondrá un preparador físico y un técnico, así como todas la herramientas precisas, a los jugadores que no tienen cabida en el boceto de Mel. Debemos cumplir un protocolo económico y desde un talante conciliador, lograremos acuerdos. Con Deivid, el pacto está próximo y se puede escenificar en los próximos días. Mantovani y De la Bella son dos de nuestros capitanes. No vamos a la guerra, queremos abrir puertas y tender puentes. Desde el máximo respeto, tratamos de edificar un proyecto austero pero ganador. Los futbolistas ya conocen su situación y también pueden decantarse por la opción de ampliar sus vacaciones hasta el 30 de agosto. Así pueden negociar un nuevo destino de forma más óptima. Nuestra obligación es brindarles el mejor de los tratos".

Mañana se alza el telón de la pretemporada con los reconocimientos médicos y todo el protocolo exigido para combatir la Covid-19 -test PCR y serológico-. "Estamos a su entera disposición [los cinco descartados], pero ahora ingresamos un 50% menos...Hay que tomar medidas". Desecha que sean apartados. "Eso jamás, se ejercitarán con los mismos medios que el resto pero en un horario diferente. Esto acontece cada verano y en los 42 equipos del fútbol profesional. Jugadores con los que no se cuenta y desde la dirección deportiva se les busca una solución urgente. Contamos con un plantel amplio y tratamos de acelerar cada uno de los casos". El técnico de la UD ha jugado un papel crucial a la hora de confeccionar esta lista negra.

"Aquí no funcionamos a impulsos. Prima el consenso. Esa relación de bajas, de Raúl Fernández a Srnic, está perfectamente acordada con la dirección deportiva y todo el cuerpo técnico [que presenta la novedad de Ángel López Ruano como segundo y la de Jerónimo Figueroa Momo de analista]. En el caso del portero Raúl Fernández, ha tenido una mala suerte increíble. Otro grandísimo profesional. Estamos valorando su estado físico al milímetro, calibrando el grado de actuación en su rehabilitación".

Fichajes y la falta de gol

En plena reconstrucción, la UD pierde a sus cinco máximos realizadores de la 2019-20: Rubén Castro (15 goles) -liberado-, Jonathan Viera (10) -en diciembre se acabó su cesión y regresó al Beijing de la Superliga de China-, Pekhart (5) -en enero firmó con el Legia de Varsovia- y Pedri (4). En el caso del infante de Tegueste, hará la pretemporada con el primer equipo del Barça. Su sobresaliente actuación de amarillo en LaLiga SmartBank le permite disponer de ofertas de conjuntos de Alemania y Holanda. La intención del conjunto culé es que figure en la órbita del primer equipo de Quique Setién.

En relación al interés para fichar a Dani Ojeda, Ale Díez, Tomás Cardona o Enzo Loiodice, Ramírez juega al despiste. Esconde sus cartas. "La UD tiene su lista cerrada de fichajes y los irá dando a conocer como dicta la hoja de ruta". Por otra parte, regresan Maikel Mesa -del Albacete-, Sergio Araujo -AEK de Atenas- y Edu Espiau -Villarreal B-.

El puzle de las 20 piezas

Mel retoma el trabajo con 20 mimbres -si restamos los cinco descartes, así como a Tana, con el que no se cuenta, y Christian Rivera (cedido al Girona FC con opción de compra obligatoria en caso de ascenso). Álvaro Valles, Álex Domínguez, Álvaro Lemos, Eric Curbelo, Aythami Artiles Oliva, Álex Suárez, Mauricio Lemos, Dani, Javi, Kirian, Fabio, Pol, Benito, Maikel Mesa, Josemi, Clau, Aridai, Cedrés, Sergio Araujo y Edu Espiau integran la lista.

A la cifra de 20 hay que añadir los fichajes. El lateral derecho es Díez (que deja el Extremadura y llega a coste cero) y las prioridades pasan por un central, un lateral zurdo, un organizador, dos bandas y un punta. El campeonato de plata arranca el 12 de septiembre, mientras que el mercado se cierra el 5 de octubre. Como se detalló anteriormente, el ascenso del Girona, por la vía del playoff -la final es el 23 de agosto-, significa el ingreso de 1,5 millones por la compra de Rivera.

Tres semanas después de golear al Extremadura y cerrar la era del poscovid de forma brillante -cinco triunfos, cuatro empates y dos derrotas-, la UD vuelve a latir. Océano de incertidumbres con Mel como alta galáctica. Líder incuestionable. Sin Rubén, sin Narváez, sin Pedri... Resurgir desde la modestia ante el cataclismo financiero.