La UD le comunica a Tana la apertura de un expediente

No entra en los planes de Pepe Mel. Cuestionado por el incidente, el presidente Ramírez confirma la activación del protocolo administrativo por parte de la cúpula deportiva. "Efectivamente, la dirección deportiva le ha entregado el informe de la apertura de un expediente disciplinario y ahora está en curso. Hay que esperar a la instrucción, así como a su sentencia. Ya veremos el resultado final de este procedimiento".

El mandatario guarda silencio y no desea restar valor a un activo en el escaparate. "No hay más información.Se le comunicó la apertura del procedimiento. No nos parece ético que se percate por la prensa del contenido del informe". El jugador conocerá en 48 horas el motivo sancionador y luego podrá armar su defensa.

Genio, figura y a la grada

Discutir la calidad de Tana es un pecado. Junto a Viera, Roque y Vicente plasmó un juego de seda y quilates en Primera durante dos campañas de ensueño -de 2015 a 2017-. Setién le convirtió en un mimbre pretendido por el Espanyol y Villarreal -en el estadio de La Cerámica participó en el gol del siglo de la UD junto a Prince y Viera-. 139 partidos de amarillo y 83 en la máxima categoría le convertían en un rostro para marcar época. Pero todo se derrumbó. La maldición del genio.

Doce goles y una 2017-18 que escenificó la depresión. Con el fichaje de Jémez como mesías, el artista del barrio pesquero de San Cristóbal se esfumó. El costalero Jiménez, una vez consumado el descenso, tampoco le cedió galones y reconocimiento. Cesión frustrada a China y de vuelta con el '21' de Viera con Mel.

Siete partidos y 316 minutos. Con el novelista, tampoco explotó. El 11 de febrero se le abrió un expediente sancionador y ahora aparece un nuevo episodio. A la nula confianza de Mel, se suma el proceso abierto. "Queremos lo mejor para Tana", repiten en la entidad. El final se tiñe de negro y pasa por separar los caminos.