Ale Díez: "Me planteo los máximos retos con un club tan grande como la UD"

Ale Díez, el primer fichaje del ciclo poscovid. Furia en la nueva era. El lateral diestro no se pone metas. Máxima ilusión. La autopista del desenfreno. Con el reto de hacer historia, el defensa de Cáceres fue presentado de forma telemática -otra circunstancia sin precedentes-. "Me planteo los máximos retos posibles en un club tan grande como la UD", asegura el lateral diestro, que llega libre del Extremadura -106 duelos con el conjunto de Almendralejo-.

Rechazó las propuestas de Tenerife, Albacete, Rayo, Girona y Elche. Su ADN es amarillo. "Me decanté por la UD por todo, al final, fue el club que más interés mostró. En estas dos últimas semanas hicieron un gran esfuerzo. Eso fue lo que hizo decantarme, hablé con compañeros que han estado aquí [en relación a Casto o Alfredo Ortuño], solo he tenido buenas referencias como ya he dicho, la decisión fue fácil". Sobre el interés desmedido del Tenerife, se desmarca del bloque chicharrero. "Son nombres y rumores que salen; yo estoy aquí y estoy dónde quiero estar, con el equipo que más interés ha mostrado en todo momento. Tanto para mí, como para mi familia. Es el mejor sitio para venir, es el mejor escenario para llegar y triunfar".

Se le cuestionó por la victoria en el Heliodoro Rodríguez López, el pasado octubre, con el Extremadura. Un triunfo que marca el camino y que gozó con un partidazo de Díez. "Pues muy feliz, fueron tres puntos importantísimos". Mostró su pesar por el positivo de Javi Castellano. "Ha sido una pena, todos teníamos ganas de empezar y ahora se ha tenido que retrasar, espero que el resto de exámenes den negativo y podamos comenzar lo antes posible con la normalidad máxima". En relación a sus cualidades, asegura que "me veo como un lateral de gran vocación ofensiva. Buena salida de balón, tanto desde posición de estrategia, a balón parado como en acción. Además, considero que tengo un buen centro".

Sin nombrar el término ascenso, elude marcarse límites. Sueña con lo máximo. "Me planteo los mejores retos posibles en un club tan grande como la UD; parto con el reto de disfrutar de todos los minutos posibles y ayudar al máximo al club". Jamás perdió la fe, ya que pasaban las fechas y no se concretaba su fichaje. "Es cierto que tenía ganas de que se concretase, pero al final, la llegada me la han puesto muy fácil. Todo han sido facilidades, tanto para mí como para mi pareja. Vengo con ella, solo llevo 48 horas en la ciudad y todo son buenas noticias".

Pretemporada en el poscovid. A la espera de la nueva equipación, y sin un calendario fijo -tampoco se conoce el nombre de los 22 equipos de la categoría-, Ale no pierde la sonrisa. "Lo afronto todo esto con muchas ganas. Trato de ir consiguiendo la mayor normalidad posible. El playoff se tiene que jugar, que se sepan los nombres de los equipos...Todo comienza el 12 de septiembre, ojalá se cumplan las previsiones, que hagamos la pretemporada. Y así encarar la temporada con mucha ilusión".

La presentación de Helguera

El director deportivo Luis Helguera explicó que Ale firma hasta junio de 2023 y que el acuerdo se selló de forma plácida. "Fue bastante fácil, ha mostrado un grandísimo interés en venir a la UD. Nos pusimos de acuerdo muy pronto". De esta manera, Álvaro Lemos tendrá más competencia en el carril diestro. Díez, un perfil descarado y repleto de ambición. Gasolina súper para sepultar los miedos y pensar a lo grande. Directos a la gloria. De Cáceres a Gran Canaria. Del Extremadura a la excelencia.