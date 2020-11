Bombas confinadas. Radioscopia al presente y futuro de la entidad. Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de la UD, destapó esta mañana, en una rueda de prensa telemática, que el club isleño ha cerrado la venta de un jugador con contrato -que se hará oficial en las próximas horas-. Además, confía en convencer a Rubén Castro Martín para que regrese a la disciplina amarilla, tras ejecutar su cláusula de salida el pasado 31 de julio. También confirmó la llegada de hasta cuatro contrataciones -sumadas a las de Ale Díez-, que ocupan las demarcaciones de "central, extremo, centrocampista y un delantero".

En relación a Sergio Araujo, confía plenamente en que se convierta en el "activo bandera" del nuevo proyecto pero sin confirmar al cien por cien su continuidad. "No puedo afirmar con rotundidad que un jugador de este vestuario siga sí o sí. Son tiempos de incertidumbre y más con el asunto de la Covid-19. Trataremos de confeccionar un proyecto ganador fundamentado en una línea de austeridad".

Se le trasladó por el grado de responsabilidad en el 'caso Tana'. El club isleño optó por ampliar el contrato del atacante hace solo dos años. Ahora está expedientado. "La UD no tiene ninguna culpa. Tana es un jugador apetecible. Se le ha hecho un contrato con una cláusula exclusiva para él en función de su personalidad. A partir de ahí, durante esta temporada se le abrió algún expediente con dos faltas graves y con eso podemos rescindir el contrato. No lo hicimos. Después del confinamiento llegó en un buen estado pero han sucedido cosas y el club entiende que se ha infringido la normativa. El club fue previsor poniendo una serie de cláusulas con su comportamiento. Se le ha abierto un expediente y el jugador está de vacaciones sin poder entrenar con el equipo hasta que decidamos si hay sanción o no".La nueva equipación, en septiembre

Ramírez asegura que la nueva equipación se presenta en septiembre. "Habrá nueva equipación, pero en septiembre. Ahora somos distribuidores de Hummel en Canarias y la tienda la gestiona la UD. Nos hemos quedado con un stock importante y tenemos un plan de liquidación del 70%".

¿Se pueden alcanzar los objetivos sin dinero? La UD ha perdido a sus estiletes -Viera, Narváez, Rubén, Pedri...- pero emerge la figura de Araujo. "Teníamos a Rubén, Narváez y Cristian, además de los goles de Pedri y Jonathan Viera. Ahora contamos con Edu Espiau y Sergio Araujo que metió 25 goles el año del ascenso; pero estamos tratando la continuidad de Narváez así como convencer a Rubén Castro".

Tras Díez, caerán de tres a cuatro altas. "En torno a tres jugadores podrían llegar esta semana. Estamos haciendo un equipo joven, comprometido y que entendemos que nos va a dar resultados. Hay un jugador con el que tenemos un precontrato aunque aún no lo podemos activar. Es un tema que se tiene que dar y que se va a dar", resaltó sin dar el nombre.

Matizó que la UD afronta un escenario delicado pero que "no es un apocalipsis". "La salud financiera del club y de todas la empresas es delicada. Somos un equipo con una economía fortalecida, pero tenemos claro que nuestro proyecto estará fundamentado en la austeridad. No es un apocalipsis. El problema sí era cuando llovían denuncias diarias en el club [antes del aterrizaje del mandatario]".

Sobre la venta de un jugador amarillo [el elegido es Mauricio Lemos] resalta que "está prácticamente cerrada, pero hasta que no esté del todo no puedo decir más. Espero que se pueda hacer a lo largo de esta semana". Sobre una nueva reducción salarial, abre la puerta a otro recorte en la caseta. "Como todos los equipos tendremos que ajustar nuestros gastos a los ingresos".

Los príncipes del nuevo vivero

Cinco platanitos se pondrán a las órdenes de Mel. "Álex Domínguez, Sato, Pol, Clau y Pau. Posiblemente no haya fútbol en Segunda B y Tercera, quizá hasta enero. Tenemos jugadores en Segunda B y el Grupo Canario de Tercera, todos dados de alta en la Seguridad Social. Estaba previsto empezar la pretemporada y los jugadores que queríamos fichar se incorporarán, pero al no haber competición no podemos sacar a los jugadores del ERTE. Tendremos entre tres y cuatro jugadores que subirán a entrenar a demás de estos nombres".

El tema del Moña fue otro de los asuntos estrella. "Tiene una propuesta para continuar. Si no va a otro equipo, las puertas de la UD las tiene abiertas para que termine su actividad profesional en su equipo. Puede decidir retirarse aquí más allá del tema económico; sabemos que le tirará el corazón", aseguró sobre el punta, que contabiliza 239 tantos en su carrera.