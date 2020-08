"Hay una venta y queremos a Rubén"

"Ajustaremos los gastos a los ingresos, no es el más rico el que más tiene sino el que menos necesita. Desde la modestia, confeccionaremos un bloque competitivo y temible. Paciencia"

"Tenemos cuatro fichajes perfilados: un central, un centrocampista organizador, un extremo y un delantero. No renunciamos por Narváez, apostamos por su regreso a la UD"

Austeridad, magia y equilibrar balances.Tiempos excepcionales,medidas excepcionales. Bombas confinadas. Radioscopia al presente y futuro de la entidad. Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de la UD, destapó, en una rueda de prensa telemática, que el club isleño ha cerrado la venta de un jugador con contrato [Mauricio Lemos y que apunta al Fenerbahçe turco]. Además, confía en convencer a Rubén Castro Martín para que regrese a la disciplina amarilla, tras ejecutar su cláusula de salida el 31 de julio -por la que Las Palmas debe abonarle al pistolero unos 300.000 euros-.

También confirmó la llegada de hasta cuatro contrataciones -sumadas a las del lateral cacereño Ale Díez-, que ocupan las demarcaciones de "central, extremo, centrocampista y un delantero centro". Se le cuestionó por el grado de responsabilidad en el 'caso Tana'.

Se sacó de la chistera una respuesta genial. El club isleño optó por ampliar el contrato del atacante hace solo dos años. Ahora está expedientado y al borde del despido por un acto de indisciplina. "La UD no tiene culpa alguna. Tana es un jugador apetecible. Se le ha hecho un contrato con una cláusula exclusiva en función de su personalidad. A partir de ahí, durante esta temporada se le abrió un expediente con dos faltas graves y con eso podíamos rescindir el contrato. No lo ejecutamos. Después del confinamiento llegó en un buen estado físico pero han sucedido cosas y el club entiende que se ha infringido la norma. El club fue previsor con las citadas cláusulas sobre su comportamiento. Se le ha abierto un expediente y está de vacaciones sin poder entrenar hasta que decidamos si hay sanción o no".

Equipación, en septiembre

Explica que la nueva vestimenta de la firma Hummel se presenta en septiembre. "Somos distribuidores de la marca en Canarias y la tienda la gestiona la UD. Nos hemos quedado con un stock importante y tenemos un plan de liquidación del 70%". ¿Se pueden alcanzar los objetivos sin gol? La UD ha perdido a sus estiletes -Viera, Narváez, Rubén, Pedri...- pero emerge la figura de Araujo. "Teníamos a Rubén, Narváez y Cristian, además de los goles de Pedri y Jonathan Viera. Ahora contamos con Edu Espiau y Sergio Araujo que metió 25 goles el año del ascenso; pero estamos tratando la continuidad de Narváez así como convencer a Rubén".

Tras Díez, caerán de tres a cuatro altas. "Estamos haciendo un equipo joven, comprometido y que entendemos que nos dará resultados. Hay un jugador con el que tenemos un precontrato aunque aún no lo podemos activa".

Matizó que la UD afronta un escenario delicado pero que "no es un apocalipsis". "La salud financiera del club y de todas la empresas es delicada. Somos un equipo con una economía fortalecida, pero tenemos claro que nuestro proyecto estará fundamentado en la austeridad. El problema sí era cuando llovían denuncias diarias en el club [antes del aterrizaje del mandatario, que afronta su campaña número 16 en el cargo]".

Sobre la venta del jugador amarillo [Mauricio Lemos] resalta que "está prácticamente cerrada, pero hasta que no esté del todo no puedo decir más. Espero que se pueda hacer a lo largo de esta semana". Abre la puerta a una nueva reducción salarial. "Como todos los equipos tendremos que ajustar nuestros gastos a los ingresos".

La apuesta por Luis Helguera y Tino Luis Cabrera para los despachos no implica la salida de otro ejecutivo de rango -en relación a Tonono-. "La estructura se mantiene; contamos con el grupo preciso para hacer grandes cosas. ".

Lista de canteranos

Cinco platanitos se pondrán a las órdenes de José Mel Pérez, que afronta hoy el primer entrenamiento y bajo el formato individual. "Álex Domínguez, Sato, Pol, Clau y Pau son los elegidos. Posiblemente no haya fútbol en Segunda B y Tercera, quizá hasta enero. Tenemos jugadores en Segunda B y el Grupo Canario de Tercera, todos dados de alta en la Seguridad Social. Estaba previsto empezar la pretemporada y los jugadores que queríamos fichar se incorporarán, pero al no haber competición no podemos sacar a los jugadores del ERTE. La intención es ampliar la nómina de canteranos con el primer equipo. Son el futuro".

El tema del Moña fue el capítulo estrella. "Tiene una propuesta para continuar. Si no va a otro equipo, las puertas de la UD las tiene abiertas para que termine su actividad profesional en su equipo. Puede retirarse aquí más allá del tema económico; sabemos que le tira el corazón", aseguró sobre el punta, que lleva 239 tantos. Rubén maneja ofertas del Mallorca y Zaragoza.

Fichar a Narváez es otro pelotazo. Sobre la 'operación salida', con Mantovani, Deivid, Raúl, Srnic y De la Bella se busca "un acuerdo señorial, el trato será exquisito".