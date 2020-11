Entre el caché del gol y un tornado salvaje llamado 'política de austeridad'. El futuro de Rubén Castro entra en la fase definitiva. El histórico delantero de 39 años -30 goles en 59 duelos de titular en las dos últimas campañas y 700 días con la UD- se desmarca de la última propuesta del presidente Miguel Ángel Ramírez. Tras activar la cláusula de liberación, el pasado 31 de julio, el Moña es una pieza codiciada -le restaba un año más de contrato (junio de 2021) con el conjunto grancanario-. Mallorca y Real Zaragoza se han interesado por los servicios del pistolero de los 239 tantos.

El '7' ha acreditado que atesora pólvora para sembrar el pánico en la categoría de plata. La liberación de Rubén Castro implica el pago de unos 300.000 euros por parte de la UD al artillero. Como agente libre, se ejercita por su cuenta en el Sur de la Isla. Su negativa no implica un grado de animadversión al proyecto revolucionario de Ramírez, Helguera y Tino Luis Cabrera.

Desde la agencia Bahía Internacional y el entorno del Moña, desnudan pretensiones y sentimientos del '7'. "Está feliz en la UD y en su tierra, quiere volver pero jamás a cualquier precio. El futuro de Rubén se resolverá en las próximas fechas, Ramírez es un grandísimo negociador. Suma 30 goles en las dos últimas campañas; es un seguro de vida. Conoce a Mel y le gustaría ser una pieza útil con la cantera".

El pasado martes, durante la rueda de prensa telemática para hacer balance de la 2019-20, Ramírez ya lanzó un guiño al Moña. "Queremos que se quede y somos optimistas. Ya dispone de nuestra proposición. Hay que ser pacientes, si el jugador no encuentra destino y desea volver, siempre tiene la puerta abierta. Es amarillo y sabemos que su corazón está con la UD".

La temporada 2020-21 arranca el 12 de septiembre -aún no ha finalizado el playoff de ascenso y se desconoce el calendario-. Rubén, que rechaza hacer declaraciones para no afectar a la negociación, sigue pendiente de las evoluciones de la nueva UD. Desde El Salobre aguarda acontecimientos. La opción de Las Palmas es preferencial.

Pichichi del poscovid

Monarca de pólvora en tiempos de gel y mascarilla. En la pasada edición liguera, Rubén Castro completó 21 encuentros de titular y logró quince dianas. De esa aportación, diez fueron durante el tramo de once contiendas del ciclo poscovid -que arrancó el 13 de junio ante el Girona en el Gran Canaria-. En las últimas cinco fechas -ante Ponferradina (1), Oviedo (1), Mirandés (1), Rayo (2) y Extremadura (2)- se mostró letal y fue el pichichi tras el parón por la pandemia. Otros artilleros, como Rafa Mir (7), Stuani (6), Milla (6), Darwin Núñez (4), Alfredo Ortuño (3) o Luis Suárez (2), en esas once batallas del poscovid, no amenazaron el récord del Moña.

Con la 'operación salida' activada -Deivid, Srnic, Alberto de la Bella, Martín Mantovani y Raúl Fernández-, y Tana expedientado, la UD también soltará lastre con la venta de Mauricio Lemos. Hacer hueco para un total de ocho adquisiciones, de las que ya llegó Ale Díez.

En esta nueva hoja de ruta, Las Palmas confía en convencer a Rubén. Sería el tercer ciclo del ejecutor eterno -181 duelos con la UD, 68 tantos-. "Con Ramírez todo es posible", ya aseveró Jonathan Viera. El Moñagate atisba el último capítulo.