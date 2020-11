Enzo Lilian Marin Loiodice -París, 19 años- firma hasta junio de 2023 y llega libre del Dijon Football Côte d'Or. El club galo se llevará un porcentaje de una futura venta del mediocentro e internacional en las categorías inferiores con Francia -ya ha jugado con la Sub 19 y un Mundial Sub 20 en Polonia el pasado 2019-. L'Equipe se hace eco esta mañana del punto y final de una operación que me permite a la UD Las Palmas adelantarse a dos conjuntos de la Ligue-1 y de la máxima categoría de Portugal. La operación permitiría a Las Palmas a generar patrimonio con esta cotizado mimbre, de corte muy creativo, y que puede disparar su valor en la segunda categoría del fútbol español. Tiene un valor de 4 millones de euros.

En los despachos de la UD no quieren ponerse medallas y achacan la gestión al mérito del trabajo del equipo. En una entrevista con la revista gala Onze Mondial, Enzo -en octubre del 2018- dejaba unas pistas de su lado más personal. Como frase: "Nunca pierdo, siempre aprendo". Además, en el citado medio, idolatra a Zidane, Xavi e Iniesta. "Me gustaría ser un referente mundial, y piloto de aviones (...) Del Barça me gusta el estilo con Xavi e Iniesta. Pero también me impactó la Juve de Zidane (...) Así como el Lyon de Juninho o Benzema".