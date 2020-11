Enzo Loiodice -gracias a la intervención de su agente Boris Laval, que hizo de intérprete- explicó los motivos de su fichaje por la UD Las Palmas y la aportación determinante de Luis Helguera. Desveló que manejaba ofertas de Francia pero que se siente atraído por la plataforma de talento en la que se ha convertido el club grancanario -que logró traspasar a Pedri o Josep en la pasada temporada-. "Para mí es un placer estar aquí con todos, es cierto que tenía muchas contactos en Europa, me conocían pero me decanté por la UD. Este proyecto tiene mucha confianza y brinda proyección a los jóvenes. Me podía interesar y dije que sí. La confianza de Luis Helguera [director deportivo] y la charla telefónica con el míster [Pepe Mel] acabaron por convencerme de que la UD Las Palmas es el mejor proyecto".

En relación a su estado físico, Enzo -que no juega un partido oficial desde el 2 de marzo -con los Wolves sub 23-, aseguró que está listo para competir, al completar toda la pretemporada con el Dijon. "Comencé con ellos desde el 24 de junio, llevo más de un mes y medio puliendo mi estado físico. He estado entrenando y me siento muy bien".

En relación al tema de moda, al gran estado de forma de PSG o Lyon -que siguen vivos en la Copa de Europa-, sacó pecho en relación al nivel de la Ligue-1. "No me sorprende en demasía los resultados del PSG [finalista de la Champions por primera ocasión de la historia], tampoco los del Lyon [que hoy se mide al Bayern]. Ostentan mucho nivel, sobre todo, el PSG que luce un potencial tremendo. El Lyon se juega toda su temporada con estos partidos para seguir vivo en la Champions. Tiene calidad también, atesoran nivel para ganar y no estoy sorprendido con su papel en esta edicion de la Copa de Europa", aseguró el internacional en las inferiores con Francia -tanto sub 19 como sub 20-.

Sobre la conversación con Mel y sus aspiraciones con la UD -que ya suma tres fichajes y quiere convertirse en una de las sensaciones del campeonato-, Enzo detalló que "los objetivos grupales son los míos. Vengo para aportar lo máximo". Su rol lo deja en el aire. Su principal condición es la de repartir en la demarcación de '6'. "Depende de cómo me quieran utilizar, estoy dispuesto a adaptarme al proyecto del equipo". Se le insistió en su encaje en la partitura de Mel: "Me gusta tomar decisiones y filtrar pases, dicen que mi punto fuerte es la inteligencia".

La presentación de Luis Helguera comenzó agradeciendo el esfuerzo de los intermediarios de Enzo y de los gestores del club de la zona de Borgoña. "Presentamos a Enzo, centrocampista procedente del Dijon, con el que compartimos los derechos económicos. Tenemos mucha esperanza, agradecer al director deportivo Peguy Luyindil [exjugador del Levante, club en el que militó Helguera como integrante de la dirección deportiva] y a los agentes de Enzo. Por supuesto a Boris; han entendido el proyecto y el contexto de la UD".