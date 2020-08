Enzo, un fichaje para generar patrimonio

Enzo Lilian Marin Loiodice -París, 19 años y en septiembre cumple 20- firma hasta junio de 2023 y llega libre del Dijon Football Côte d'Or. El club galo maneja un porcentaje de una futura venta del mediocentro e internacional en las categorías inferiores con Francia -ya ha jugado con la Sub 19 y un Mundial Sub 20 en Polonia el pasado 2019- de un 50%. El club isleño anunció ayer la operación, que ya fue adelantada por este medio el pasado 7 de agosto en la web.

El parisino, que se inició en el Sporting Club de París, es el segundo fichaje de la UD, tras el lateral diestro de Cáceres Ale Díez -que también llegó libre del recién descendido Extremadura UD-. El prestigioso rotativo L'Equipe se hizo eco ayer del punto y final de una operación que permite a la UD Las Palmas adelantarse a dos conjuntos de la Ligue-1 y a otro de la máxima categoría de Portugal. Organizador, que hoy pasa el reconocimiento médico, en el Hospital Perpetuo Socorro, tras pasar desapercibido en los Wolves sub 23.

El Dijon lo cedió a los 'Lobos' -enero de 2020- y con una opción de compra que fue desechada. Alcanzó únicamente dos partidos con el club de Wolverhampton.

La operación permitiría a Las Palmas generar patrimonio con esta cotizado mimbre -valorado en unos 4 millones por la web especializada transfermarkt-, de corte muy creativo, y que puede disparar su valor en la segunda categoría del fútbol español.

Desnudando a la perla

En los despachos de la UD no quieren ponerse medallas y achacan la gestión al mérito del trabajo del equipo de la dirección deportiva -encabeza por Luis Helguera-.

En una entrevista con la revista gala Onze Mondial, Enzo -octubre del 2018- dejó unas pistas de su lado más personal. Una frase: "Nunca pierdo, siempre aprendo".

Además, idolatra a Zidane como jugador por su paso por la Juventus, Xavi e Iniesta. "Me gustaría ser un referente mundial, y piloto de aviones (...) Del Barça me gusta el estilo de pases, juego, dirección y personalidad de Xavi e Iniesta. Pero también me impactó el Lyon de Juninho o Benzema (2009)".

La perla que viene para explotar y elevar el patrimonio como Mateo García, Livaja, Viera, Roque Mesa, Pedri, Josep Martínez...Llega el arquitecto de la Torre Eiffel.