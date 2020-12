El tinerfeño Pedri, nuevo jugador del FC Barcelona, explica que "el futbol asociativo" es su "mayor virtud" como futbolista y que llega al club azulgrana con la intención de "hacer jugar al resto" y divertirse jugando al fútbol.

"Me siento cómodo jugando de mediapunta, aunque también es cierto que he jugado de extremo en ambos lados y está bien tener alternativas para ser polivalente. Esto es muy importante para un jugador porque así el entrenador puede contar contigo para otras posiciones", explicó el exjugador de la UD Las Palmas en declaraciones a los medios oficiales del Barça.

"Me han acogido muy bien. Estoy muy feliz de tener esta oportunidad. Desde el primer momento que he conocido a mis compañeros me he sentido muy bien. Con Trincao, por ejemplo, nos hemos entendido muy bien, al igual que con Matheus. Tengo muchas ganas de disfrutar de todos", dijo.