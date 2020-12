Llegó con muchas ganas. Sergio Ruiz, el séptimo fichaje de la UD Las Palmas de cara al curso que arranca para los amarillos el próximo viernes en Leganés, aseguró durante su presentación telemática que el equipo aspira a lo máximo. "El objetivo único que nos tenemos que plantear es quedar lo más arriba posible e intentar el ascenso", sentenció el cántabro.

"Es una cosa que me motiva muchísimo. Creo que es un proyecto ganador, con gente muy joven y con gente con mucha experiencia, por lo que es una mezcla muy buena", dijo tras completar el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros.

Ruiz fue definido por Luis Helguera, director deportivo de la entidad -sigue sin admitir preguntas-, como un "centrocampista polivalente". El jugador, por su parte, se describió así: "Soy un jugador de equipo, me gusta ayudar al que tengo alrededor. También conducir el balón, romper líneas y llegar al área contraria. El juego de la UD se adapta bien a mí".

El mediocentro de Astillero, de 25 años, llega a la UD cedido por el Charlotte FC estadounidense para los próximos 18 meses, aunque el club canario se guarda una opción de compra preferencial. "Desde que supe del interés de la UD por venir cedido, fue mi primera opción", comentó el futbolista.

Pese a que el cántabro lleva "sin poder entrenar en grupo desde que acabó la temporada pasada" con el Racing de Santander, aseguró que está bien a nivel físico. "Es verdad que no es lo mismo que estar en dinámica de equipo, pero me encuentro bien. Hoy -por ayer- ha sido el primer entrenamiento y evidentemente me costará unos días o una semana ponerme a la altura del grupo porque no he podido hacer la pretemporada, pero bueno, creo que lo voy a suplir con ganas e ilusión y trabajaré duro para estar a disposición del míster lo antes posible", dijo.

Y en cuanto a la primera charla con el técnico, Pepe Mel, Sergio Ruiz reveló: "Lo que me transmite Pepe es mucha tranquilidad. Me ha dicho que intente ponerme rápido en forma. Me dijo eso, que empiece fuerte y con ganas y seguro que dentro de poco ya estaré para competir".