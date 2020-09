Carta de despedida de Tana

Tanausú Domínguez Tana se despidió de la UD Las Palmas a través de una carta publicada en sus redes sociales después de que el club decidiera extinguirle el contrato que tenía hasta junio de 2023 "por causa de despido disciplinario".



Sin elevar el tono, con elegancia, el futbolista, que cumplirá 30 años el próximo 20 de este mes, lamentó no poder despedirse como hubiera querido y dio las gracias a todos los que le apoyaron desde que llegara a la entidad cuando era un niño.



Al mismo tiempo, dejó claro que tiene la conciencia tranquila y que tanto él como sus abogados entienden que no no había argumentos para que la UD le resolviera el contrato, porque entienden que no hubo indisciplina -llevará el caso a los juzgados-.



Este es el texto íntegro de la carta publicada por Tana:





Termina mi etapa en el club de mi vida, con el equipo que animé desde pequeño y con los colores con lo que he luchado con orgullo. Nunca pensé que llegaría este momento tan amargo y mucho menos de esta forma tan injusta.



En el pasado cometí errores, como cualquier persona puede cometer a lo largo de su vida, pero actualmente tengo la conciencia muy tranquila porque mi comportamiento ha sido totalmente profesional. Mis abogados y yo entendemos que no existe ningún acto de indisciplina ni que incumpla el régimen interno, y por tanto, no existe ningún argumento por el cual el club pueda resolver mi contrato.



He trabajado en la oscuridad, contra muchos obstáculos y he sacrificado muchas cosas de mi vida personal para llegar donde más deseaba: jugar en el primer equipo de la UD Las Palmas. Aquí he cumplido muchísimos sueños que tenía desde niño y muchas más que ni llegué a soñar y puedo decir con orgullo que el camino no ha sido en vano. Infinitas horas de entrenos, viajes y concentraciones, pero cada segundo ha valido la pena porque aquí he sido muy feliz.



A veces en la vida a veces uno no puede elegir cómo despedirse y esto me duelo mucho. Nunca fue mi intención irme así, pero me voy con la cabeza bien alta, sabiendo que en ningún momento he faltado el respeto a esta institución. Pero por mucho que me duela, tengo que seguir luchando por mi futuro y el de mi familia. Por este motivo voy a llegar hasta el final para que nada ni nadie manche mi honor como profesional y salga toda la verdad.



A pesar de todo lo sucedido, quiero agradecer a todas las personas que me han ayudado durante todo este tiempo en el club. Gracias a quello que me habéis ayudado a crecer como persona y como futbolista y, sobre todo, a todos los que me habéis arropado cuando las cosas no salían bien. También una mención especial a mis compañeros de equipo, entrenadores, y personal del club, gracias por todo.



Han pasado muchos años desde que me uní a la UD Las Palmas, primero desde los ocho años cuando sólo era un niño, y más tarde durante estos años como profesional, convirtiéndome en un hombre. Aquí he madurado y he vivido grandes cosas que me han hecho aprender mucho, así que me quedo con los buenos momentos y con todo lo vivido con mis compañeros. Siempre desearé lo mejor a la UD Las Palmas porque es y será mi equipo para siempre.







G R A C I A S ???? pic.twitter.com/oV1iViqztL — Tana (@tanadp_24) September 8, 2020