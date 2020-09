José Luis Martí, entrenador del Leganés, no entiende que se haya traslado de fecha y de hora el partido que debía enfrentarle el viernes por la noche contra Las Palmas y que finalmente se disputa hoy a las 17.15 horas. "El cambio de horario y de día no lo entiendo. Hay situaciones en las que el protocolo nos obliga a ciertas circunstancias que no consideramos las más oportunas. Jugar a 33 grados creo que no es una de las mejores opciones. Ya que nos cambian el partido, nos lo podrían cambiar a la misma hora", manifestaba.

Sobre el conjunto amarillo, el técnico del cuadro pepinero indicó que se trata de un equipo que viene trabajando con el mismo entrenador, que tiene la idea de ser protagonista a través de la posesión, combinativo, que le gusta arriesgar". "Es de los equipos importantes de la categoría", apostilló.