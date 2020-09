Extraño inicio de temporada para Martín Mantovani. El central argentino de la UD, que está pendiente de salir del club, se encuentra en una situación anómala. El zaguero expresaba su desasosiego con un mensaje en redes sociales. "Comienza la temporada más rara que me haya tocado afrontar. Sin estar presente en una convocatoria y sin dorsal. El de mañana -por hoy- era un partido especial para mi. Diferente. Me hacia mucha ilusión poder jugar pero no va a poder ser", apuntaba en su perfil de Twitter.

Y es que el defensa se perderá el choque de esta tarde que mide a Las Palmas con el Leganés, conjunto en el que militó durante cinco temporadas y donde todavía se le recuerda con cariño. De hecho, una imagen de Martín Mantovani, donde comparte las equipaciones de ambos equipos, protagoniza el cartel anunciador del duelo entre pepineros y amarillos.

Además, aparece una frase del defensa central argentino del año 2016 cuando era jugador del Lega: "Levántate, aprieta los dientes y tira para adelante, porque esto ya lo has hecho más veces".