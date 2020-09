Pepe Mel, técnico de la UD Las Palmas analizó en rueda de prensa la derrota de su equipo ayer en Leganés en el debut dentro de LaLiga SmartBank y se lamentó de la falta de precisión de su equipo en las ocasiones de las que dispuso, sobre todo en la primera mitad. "Hoy [por ayer para el lector] no hemos hecho gol por precipitación, por situaciones en las que no hemos elegido bien. Está claro que tenemos que buscar refuerzo arriba pero no por el partido de hoy. En este partido lo normal hubiera sido empate a cero", explicó el entrenador de la UD Las Palmas.

En esa búsqueda de delanteros, Pepe Mel no quiso pronunciarse acerca de la posible llegada al club a lo largo del presente mercado estival del delantero germano-ghanés Kevin-Prince Boateng. "No valoro ningún nombre, no es mi función. Me baso en entrenar con los que tengo, y los que tengo ahora mismo son los que tengo aquí", señaló.

Por otro lado, Mel también señaló la expulsión de Aythami como el momento determinante del partido que marcó el devenir del mismo. "Ni cuando ganas ni cuando pierdes debes pensar en la justicia. El fútbol es un juego y aparece el azar, los pequeños detalles que marcan un partido de un lado u otro. A nosotros nos han perjudicado y tenemos que seguir aprendiendo y mejorando cosas para que no nos pasen".

En ese sentido, Mel lamentó que la cabalgada de Avilés no se hubiera cortado antes. "Seguramente si la jugada de la expulsión la hubiéramos parado antes habríamos acabado el partido con once y tal como estaba el panorama seguramente hubiéramos puntuado. De todo hay que sacar una lección, un aprendizaje. Más este equipo, que es joven", declaró el preparador capitalino.

Contento por la actitud

Pese al tropiezo, Mel destacó la actitud de los suyos: "La verdad es que los chicos han corrido mucho, han hecho lo que se les ha pedido. En la primera parte hemos estado francamente bien. Defensivamente, en intensidad y colocación. En la segunda en igualdad numérica pasaba lo mismo".

Al que Mel cree que levantará el amor propio de los futbolistas. "Eso creo que es bueno porque el equipo te da confianza. Quizás debiéramos ser mas resolutivos arriba, en la primera hemos tenido dos o tres llegadas que no hemos sabido acabar bien. Hay que intentar aprovechar esas", añadió.

Lo que sí que no pudo decir es que se fuera satisfecho de Butarque a pesar de la imagen que ofreció el equipo. "Satisfecho no se está cuando pierdes. Siempre se han podido hacer más cosas, ser mejores, evitar esos detalles que marcan los partidos", afirmó.