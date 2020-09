La nueva vida del 'Fuenla'

En ese momento del ocaso del último partido del curso el manchego Isidro Díaz de Mera pitó un penalti a favor del Deportivo de La Coruña, que no tenía nada más en juego que el honor y la deportividad. Claudio Beauvue lo marcó y ese tanto privó al Fuenla de jugar la promoción en el primer curso en Segunda en sus 45 años de existencia, al tiempo que supuso el punto de partida para el ascenso del Elche.

Sucedió cuando el fútbol estaba reservado para el desenlace de la Liga de Campeones -ese mismo día el Real Madrid cayó eliminado frente al Manchester City- y después de un lío monumental que hizo temblar los cimientos del balompié, involucró a muchas instituciones, públicas y privadas, y que aún hoy sigue sin resolverse, pues el caso anda todavía en los juzgados.

Los positivos

El origen de toda la polémica fue el conocimiento a pocas horas del comienzo de la última jornada de LaLiga SmartBank -20 de julio- del positivo en coronavirus de varios jugadores del Fuenlabrada, lo que motivo el aplazamiento del choque. El Deportivo, que necesitaba ganar y esperar los resultados de otros rivales , pues no dependía de sí mismo, protestó de antemano, pues recordó que la norma establece que los partidos en lo que hay algo en juego en las dos fechas finales deben jugarse el mismo día y a la misma hora.

Pero como los estragos de la Covid-19 llegaron a todos los ámbitos de la vida, fútbol incluido el protocolo de actuación falló por algún lado y el Deportivo-Fuenlabrada, decisivo tanto por arriba como por abajo, fue el único encuentro que no se disputó. Además, de a gallegos y madrileños afectaba hasta a cinco equipos más: Numancia, Albacete, Lugo -por el descenso-, Rayo Vallecano y Elche -por el playoff-.

Los resultados del resto de la jornada dejaron un panorama desolador para el Dépor, pues ya estaba descendido a Segunda B pasara lo que pasara. A partir de ahí se olvidó de su partido y centró sus posibilidades de salvación en los despachos. Incluso, llegó un momento en que la celebración del choque estuvo en el aire.

Finalmente, después de acusaciones cruzadas entre ambos clubes, LaLiga, la Federación y hasta la Xunta de Galicia, el encuentro se jugó. Al Fuenlabrada, que antes de ese 20 de julio había hecho números de ascenso directo tras el confinamiento -once jornadas-, le bastaba con sumar un punto ante un rival a priori desmotivado, como temía el Elche, y de vacaciones -David Simón o Vicente Gómez pasaron días en Gran Canaria mientras se decidía si el choque se jugaba o no-.

El drama

José Ramón Sandoval, entre jugadores infectados y otros que habían terminado su contrato, disponía únicamente de siete profesionales. Su equipo se adelantó en la primera parte con un gol de Pathé Ciss y sobrevivió como pudo hasta el tramo final, demasiado cruel. Beauvue, un francés nacido en la isla de Guadalupe que no había marcado un sólo gol desde que llegara al equipo en el mercado de invierno, marcó dos, el primero en el minuto 84 y el segundo en el 95. El Fuenla, en el último segundo, se quedaba sin la promoción.

Tocaba recomponerse. Tras sólo dos semanas de vacaciones, y con una plantilla prácticamente nueva, el club madrileño dejó atrás lo acontecido hace poco más de un mes y puso la mirada en el nuevo curso 2020-21. Continúan hombres como Ciss, Nteka, Cristóbal o el grancanario Juanma, pero sobre todo Sandoval, el alma.

En el estreno liguero el domingo pasado pareció como si nada hubiera cambiado, como si no hubieran llegado siete jugadores nuevos y no se hubieran marchado diez. El conjunto del Fernando Torres ganó con claridad por 2-0 al Lugo de Juanfran. No sólo dominó el marcador -Awudu, uno de los recién llegados- y Nteka hicieron los goles-, sino también el juego.

Ese es el Fuenla que llega el próximo domingo al Estadio de Gran Canaria, donde ya ganó con contundencia (1-3) la temporada pasada, con Jonathan Viera todavía en la UD. Sandoval reveló que Pepe Mel le había llamado para darle ánimos en los momentos más duros de los meses pasados. Ahora la vida vuelve a sonreírle.