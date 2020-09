La UD busca ahora lateral zurdo

No era una prioridad, pero ahora sí: la UD Las Palmas ya se plantea la contratación de un lateral izquierdo. En un primer momento la entidad amarilla desechó la incorporación de un futbolista en esa posición a pesar de que Alberto de la Bella, señalado por el club como uno de los descartes por se caros, causaría baja. Así lo adelantó este medio hace semanas y lo confesó el presidente Miguel Ángel Ramírez hace siete días, sin embargo, las circunstancias han cambiado y tanto la dirección deportiva como Pepe Mel ven con buenos ojos reforzar el tres.

La UD consideraba que con Dani Castellano como único lateral izquierdo puro era suficiente, porque además Benito Ramírez, extremo por naturaleza, contaba también para esa posición, algo nada extraño para el aldeano, que el curso pasado tuvo que retrasar su posición en varios partidos cuando De la Bella no podía jugar -Dani estuvo lesionado la mayor parte de la campaña-.

Además, en el caso de que no estuvieran disponibles ni el gemelo ni Benito, Eric Curbelo también podría ocupar ese lugar. Considerado el jugador más polivalente de la defensa -y uno de los que más de la plantilla-, el de Santa Brígida también fue utilizado por Pepe Mel en el lateral izquierdo de manera puntual, aunque sobre todo actuó en el lado contrario mientras Álvaro Lemos estuvo en el dique seco -desde noviembre hasta julio-.

Pero el planteamiento ha cambiado por varios factores, entre ellos las dudas que tienen Luis Helguera -director deportivo-, Tino Luis Cabrera -secretario técnico- y Pepe Mel con Dani Castellano. Por su lado llegó el mayor peligro del CD Tenerife en el único partido amistoso de pretemporada y el gol del Leganés el sábado pasado que significó la primera derrota del campeonato.

Pero también el hecho de que Benito Ramírez no haya aceptado la oferta de renovación que le propuso el club -tres temporadas, a razón de 150.000 euros cada una, lo que significa 50.000 más de los que gana ahora- y su continuidad sea una incógnita. Si Las Palmas quiere retenerle deberá ofrecerle una cantidad mayor. Si no, lo que tratará es de buscarle una salida antes de que cierre el mercado para que no se vaya gratis la temporada que viene.

Así las cosas, la UD tiene ya sobre la mesa varios nombres para reforzar el lateral izquierdo, pero sobre todo se ha decidido a buscar competencia a Dani, ausente durante la mayor parte del curso pasado y recuperado para la causa tras el confinamiento. La posible incorporación, en cualquier caso, tendría que esperar al tramo final del mercado -acaba el 5 de octubre-, a que primero se produzcan salidas. Ahora no hay hueco.