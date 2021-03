Ángeles en el infierno del Teide

29 visitas oficiales de la UD al Heliodoro y 29 tantos obra de 23 pistoleros. De Juan Luis (1961) a Cedrés (2019) -ver cuadro en el margen inferior-, es la huella de pólvora de los ángeles amarillos en el infierno de El Teide. Araujo, Jesé, Rober o Pejiño aspiran a seguir la estela de Siro Darino -163 partidos de amarillo- y que batió al ‘Tete’ de José Luis Oltra el 3 de noviembre de 2007 con la celebración más pasional en la capital chicharrera. La UD aterrizó herida de muerte y dio una lección (2-2) en el estreno de Juan Manuel.

“Se ha perdido el calor de la afición. En mi época se le daba una importancia mediática descomunal, llegó Juan Manuel Rodríguez [tras la salida de Juanito] y el Tenerife estaba lanzado con Oltra. Decían que nos metían una goleada; cuando grité el gol, emanaron demasiadas emociones. Lo largué todo en un grito. Todavía, trece años después, la mayoría de los aficionados del Tenerife me lo recriminan en mi restaurante”, asegura el exjugador y entrenador, que regenta Siete sabios en Adeje. Cocina de vanguardia en tiempos de terrazas y recuerdos.

“Hicimos una gran temporada y terminamos octavos; completamos una segunda vuelta espectacular y la mentalidad del equipo cambió”. Matiza que la hiperventilación no le dio por la celebración, sino por un choque con Ayoze. Darino abandonó el Heliodoro ocho minutos después de la celebración más famosa. “Cuando una mentira sale cien veces, pues se convierte en verdad. Ya me cansé de desmentirlo. Lo voy a contar por última vez. En un salto con Ayoze tras pugnar por cabecear, salgo a un córner para defender. Y en ese momento siento que me falta el aire. Los médicos me tocan la mano y estaba helada. Me llevaron al hospital, no iba consciente. Me hicieron pruebas y todo estaba bien, pero no me dio por el gol”.

El excapitán de la UD y empresario de la hostelería analiza la losa de los 40 goles en contra del conjunto de Mel. “No puedes ser ofensivo, si defensivamente no eres bueno. Mantener la portería a cero es fundamental. Así fundamentó su éxito el ‘Cholo’ en el Atlético. Yo renunciaría a un equipo ofensivo, la inteligencia por encima del corazón”. Cuestiona la salida de balón desde la zaga. Asumir riesgo en el Heliodoro pude salir carísimo. “Cabe valorar la situación anímica del equipo, debemos estudiar el miedo al fallo. En Segunda, no hay secretos, todo el mundo se conoce al milímetro”.

Ofrece su visión desde el máximo respeto a Mel. “Soy entrenador y no ejerzo, pero el técnico de Las Palmas conoce los detalles”. El factor ambiental -jugar sin público- no será fundamental. “Te acostumbras al griterío e insultos”.

No se considera inmortal por marcar en Tenerife. “La UD te envuelve por historia y pasión .En mi gol, lo pusimos todo. Las Palmas es una entidad de altibajos, a mí me tocó los bajos. Concursal, Segunda B...Ahora deben disfrutar. Algunos ni lo soñaron, viven una realidad que a muchos nos hubiese gustado vivir”.

Juan Luis (2), Fernández, Morete, Julio Durán, Jorge, Farias, Saavedra, Pepe Juan, Koke, Santís, Narciso (4), Onofre, Socorro, Turu Flores, Tevenet (2), Sequeiros, Nacho González, Trashorras, Colunga, Quiroga, Momo y Cedrés completan la lista de los ángeles.