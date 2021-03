El pistolero más democrático. Sergio Ezequiel Araujo, el capitán que no lleva brazalete. Icono del 21-J y del mágico ascenso de 2015, no cambiaría el tanto que le vistió de eterno por uno en el clásico regional. Batir al Tenerife con un 0-4 en el templo chicharrero es cuestión de grupo. "Da igual quién marque, como si lo hace el míster Mel de cabeza o el utillero (...) Es un partido muy importante para la UD. Hay que ir a buscar la victoria desde el primer minuto. Será tremendamente complicado, porque ellos son un gran equipo, además, hace mucho que no ganamos allí. Pero vamos con confianza, me siento feliz y lo vamos a dar todo. Gozaremos de oportunidades". Tras superar los efectos de la Covid-19, reconoce que se encuentra a un gran nivel físico y psicológico. Listo para la gran batalla de El Teide. No se siente titular en un frente ofensivo descarado, con Mujica, Jesé, Rober o Pejiño. "Todos los atacantes somos grandísimos competidores y podemos hacer algo importante en esta temporada. Son partidos especiales, queremos que llegue la cita".

Se le cuestionó si cambiaría su gol del ascenso por batir al Tete, y fue categórico. La historia no se toca. "Eso se lo deben preguntar a la gente y aficionados. Sólo deseo que ganemos, como si gol lo convierte el míster para volver con los puntos a Gran Canaria. Me vale si lo mete el utillero; mientras ganemos da igual quién marque". Sobre la relación Jesé Rodríguez en la punta de lanza, solo tiene palabras de elogio hacia una figura contrastada en el panorama internacional. "Me veo de una forma fantástica con Jesé, atesora una gran categoría. Sube el nivel por su trayectoria. No hace falta que comente nada de Jesé, cada partido va para arriba".

Eludió manifestarse sobre los puntos fuertes y débiles del CD Tenerife -que propone un fútbol plomizo pero casado con buenos resultados-. "No me fijo en ellos, solo en la UD Las Palmas. Hay que hacer un buen trabajo, luchar y meter [pierna] hasta el final para ganar los tres puntos. No los miro a ellos, nos miro a nosotros. Tenemos que luchar y tratar de ganar". Figura mesiánica para la grada, no concibe necesario lucir el brazalete, para este delantero que lleva sin marcar desde inicio de año ante el Mallorca. "Todo tiene su tiempo. Hay capitanes. Cuando me toque, si me toca, me tocará. Si no me toca, pues tranquilidad. Tenemos cuatro capitanes y hay que respetarlos. Ellos lo llevan muy bien, así que sobre eso no tengo nada que decir".