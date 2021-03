El día que Juan Manuel se quedó con Oltra y el Tenerife

La historia del secreto mejor guardado en el corazón de la UD. La picardía suma puntos en los derbis. El cuadro amarillo, colista, viajó a Tenerife el 3 de noviembre del 2007 con una estrella lisiada. Marcos Márquez tenía dos costillas rotas, pero Juan Manuel Rodríguez, que relevaba a Juanito, orquestó un plan genial. El Cid Campeador estaba vivito y coleando. Casi catorce años después, el estratega no quiere hablar del tema. “Usted está mal informado; Márquez se quedó fuera porque jugó otro mimbre más apropiado para la exigencia de un derbi. Si me permite, tengo tarea con el filial”.

Aunque no desee hablar del tema, Juan Manuel le metió un gol por la escuadra a Oltra. El Matador, estrella de la UD, se lastimó de gravedad ante el Granada 74. La entidad despidió a Juanito y llegó el bombero de oro. Las Palmas era un cadáver. Última con una victoria en diez jornadas. El técnico entrante, que llegaba del Santa Brígida, encendió su ordenador. El delantero concedió entrevistas y formó parte de la expedición. Corrió por Barranco Seco y miró a los fotógrafos. “Estoy como un toro”, repetía. Todo fue un fraude.

El sevillano no jugó, lo hizo Yuri; marcó Darino, se desmayó, y saltó Juanpa (25’). Con siete bajas, la UD bailó al son de la genialidad. Catorce toques consecutivos y el Heliodoro se costipó. ‘Les vamos a meter siete’, repetían los periodistas tinerfeños. La prepotencia acabó en infarto. Colunga, que sería traspasado al ‘Recre’, equilibró los tantos de Nino y Culebras. Oltra reconoció ser víctima de una jugarreta “extraña”. “Seguimos esperando a Márquez, estas cosas no las podemos controlar”, registran las hemerotecas. El Matador viajó y se cayó de la lista a 53 minutos del inicio del derbi.

Al final de la 2007-08, la UD acabó octava y firmó una segunda vuelta espectacular. Juan Manuel rescató del abismo a un escudo que ya tenía caja de pino. ‘Si esto es fútbol, empatar con mentiras no está a la altura de la UD’, se escribió en la prensa tinerfeña en relación al clásico de 2007.

Con un recital estético, el ‘Tete’ se vio superado. Yuri y Nauzet tuvieron las balas de la victoria en un final de vértigo. Márquez, estaba en la grada, con dos costillas rotas. Regresó a los dos semanas. ‘Baño al ‘Tete’ con un truco’, publicaron los tabloides. El ahora técnico del filial no se acuerda. “Si la prensa lo sabe todo; me extraña”.

Mel confirma a Maikel Mesa

José Mel Pérez, máximo responsable técnico de la UD, confirmó ayer en los micrófonos de la presencia del centrocampista Maikel Mesa, que ha superado una lesión muscular en su muslo izquierdo. “Maikel me ha dicho que es el partido más importante de la temporada. Ha aguantado el entrenamiento pese a sus molestias musculares y ahí está”. Lejos de ofrecer un resultado en el clásico del silencio, avanza que “me gustaría que fuera un espectáculo y que la gente se divierta. Pero no suele ser real. La tensión crece y se ajustan las fuerzas en el Heliodoro. Los dos equipos somos reconocibles con nuestros aciertos y errores. Aunque los derbis ponen las orejas tiesas, sé que viene un partido clave en lo emocional”. | P. C.