Jesé se convierte en el ‘anti Suso’

Jesé Rodríguez versus Suso Santana. Pendientes de la puesta a punto del ‘hombre escudo’ Maikel Mesa -listo para ejercer de revulsivo en el Heliodoro Rodríguez López (domingo, 20.30 horas, Movistar Vamos) tras dejar atrás su percance muscular-, el exdelantero del Real Madrid y PSG se ha convertido en la kryptonita del gran icono del tinerfeñismo. Una contienda de dos figuras de recorridos antagónicos en los clásicos de máxima tensión regional. El primero, apodado Big Flow, solo ha pisado el feudo tinerfeño con la elástica del Madrid Castilla y fue abatido.

Para el ‘9’ de la UD -93 batallas en Primera y 21 en Liga de Campeones- llega la mejor ocasión para justificar su contratación galáctica del pasado 1 de febrero. “Ojalá pueda marcar y ganar en el estadio del eterno rival; sé que haría a mucha de la UD tremendamente feliz”, aseguró en la presentación de esta activo de lujo, que tras 314 minutos aún no se ha estrenado.

En el vestuario amarillo, el monarca de los clásicos es el capitán Aythami Artiles Oliva (8) y que causa baja tras pasar por el quirófano -lucen en su expediente dos victorias en 2014 y 2020-. Mimbres como Rivera, Pejiño, Mujica o Clemente no saben lo que significa escenificar la madre de todas la batallas ante el eterno rival.

Para el novelista José Mel Pérez, que se ha sentado en los dos banquillos, el alivio llegó en el ‘Ortolazo’ -cuatro clásicos y una victoria en el último combate regional-. Pero todos a mil kilómetros de Suso Santana, el emperador y dinosaurio de este tipo de pulsos de testosterona con diez capítulos.

En la caseta grancanaria, bailan 42 derbis y 17 victorias en los 28 futbolistas de Mel. Por otro lado, en el cuadro tinerfeño, se contabilizan 57 duelos de máxima rivalidad y 13 triunfos. Para Ramis será su debut ante la UD con el escudo del Tenerife, pero trituró a los amarillos con el Albacete (4-2) el 28 de abril del 2019.

La madurez y liderazgo de Suso se traslada en puntos. El carisma de una industria de pasión. Amado y odiado, desde la caseta amarilla se la profesa admiración -”ojalá tuviésemos once ‘Susos’ se escuchaba hace un año’-. Por encima del lodo de las guarismos, emerge la figura de Jesé Rodríguez. El galáctico que mira al Teide para estrenarse por la puerta grande.

En la mansión del capitán blanquiazul, tratará de acabar con 19 años y tres meses de sequía -desde diciembre del 2001-. Con Valles en la portería, Lemos, Álex Suárez, Eric, Dani; Rivera, Ruiz, Pejiño, Araujo; Mujica y Jesé se perfilan como un once de garantías. La mejor ocasión para convertirse en inmortales. Con una Liga y dos Champions, así como con una Supercopa y un Mundialito, a Big Flow le falta poner una pica en El Teide. El 28-M es su oportunidad para ser inmortal.

De Viera a Ayoze, iconos

Las cifras de los clásicos en el Heliodoro Rodríguez López (29) dejan situaciones curiosas que dan para una cátedra. Jonathan Viera, qu regresa a la UD del Beijing el próximo diciembre, se ha medido al conjunto blanquiazul en tres ocasiones -dos empates y una victoria-. En su única visita al Heliodoro, no pasó del empate (1-1) en el episodio del ‘Quirogazo’. El expediente del internacional figura como causa pendiente tomar el fortín del Teide, igual que Prince Boateng, David García, Nauzet Alemán o Marcos Márquez, que tampoco lograron dinamitar la resistencia chicharrera. En el otro lado del a trinchera, Ayoze Pérez, en un (3-0), alcanzó la excelencia ante la UD de Sergio Lobera en enero del 2013. Barbosa fue expulsado y el ahora jugador del Leicester logró dos dianas. El choque se ‘calentó’ con las declaraciones de Lobera, campeón de la Superliga de la India con el Mumbai City hace unos días, al declarar que “jamás jugaría como el Tenerife, si lo hago aquí me criticarían”. En el contexto actual, el bloque tinerfeño llega con un punto más que los amarillos y una propuesta de contención. Mel orquesta otro sello más osado. | P. C.