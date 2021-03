Rober levanta la mano

Está Rober González para el derbi –domingo, 20.30 horas–, pero también para algo más. “Ya estoy al 100%. Me encuentro a tope para disputar los minutos que crea conveniente el míster (...). Llevo ya un par de semanas que me estaba encontrando bien y sobre todo esta última ya me he encontrado al 100% tanto en los entrenamientos como en el trabajo específico de fuera. Llego en la mejor forma”. Con esas palabras, minutos antes del entrenamiento de ayer, el extremeño lanzó un mensaje que se resume en el alzamiento de la mano para pedir un hueco en el equipo titular.