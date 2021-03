Sergio Lobera: “Más que motivar a los jugadores en el derbi, tenía que calmarlos”

Sergio Lobera, exentrenador de la UD entre 2012 y 2014, acaba de ganar la Liga de la India con el Mumbai City. Desde su casa de Barcelona, donde descansa con su familia, recuerda los dos derbis que vivió con el equipo insular y destaca el aspecto emocional que entraña. ¿Volver a la Isla? De momento no, pero no cierra las puertas a regresar.

De las dos temporadas que dirigió a la Unión Deportiva entre el año 2012 y 2014 pudo vivir dos derbis entre el Tenerife y el conjunto amarillo. No fueron cuatro porque en la primera campaña el equipo blanquiazul se encontraba en Segunda División B. Para entrar en materia. Primero, ¿está al tanto de que este fin de semana se disputa el partido de máxima rivalidad canaria? Y segundo y a la par, ¿qué espera de este partido?

Sí, la verdad es que ahora que estoy de vuelta en España [se encuentra descansando junto a su familia en Barcelona] puedo centrarme en otras cosas y por supuesto que veré el partido, no puedo perderme este derbi con lo que implica para mí. Las previsiones del partido en sí son muy complicadas. Parece que es un tópico, pero estos derbis se viven como una final. Es dificil hacer un pronóstico porque entran en juego diferentes factores en estos derbis. No tengo la más mínima duda de que con la pasión con la que se juegue este partido va a ser un duelo bonito de ver, pero es complicado dar un pronóstico. Te lo digo por experiencia también.

Imagino que su corazón todavía sigue latiendo de color amarillo. ¿Firmaría un 0-5 para el domingo?

No, no, no firmo nada [ríe a carcajadas]. Que pase lo que tenga que pasar y que sobre todo podamos disfrutar de un partido bonito como espectadores.

Antes decía que “por experiencia” sabe que este partido se vive con mucha pasión. Refresque su memoria de aquellos días previos a los derbis

Siempre se dice que son tres puntos más en juego y no creo que sea así. El vestuario que tenía vivía el partido con una sensación diferente a cualquier otro. Además, la afición, aunque ahora no podrá estar en el Heliodoro, apoya muchísimo a cada club, así que también es otro factor que quizás no tengas cada semana. Y no solo me refiero al día del duelo, durante toda la semana se instaura un ambiente especial en el entorno.

Semana especial en cuanto a lo que se puede plasmar en el terreno de juego y también especial en cuanto al cruce de declaraciones. Usted dijo en el primero que dirigió, jugado en el Heliodoro, que no le gustaría “jugar como el Tenerife”, que por entonces entrenaba Álvaro Cervera. Arriesgó y después vino aquella fatídica noche en el que la UD perdió por 3-0 y remando 70 minutos con un jugador menos por la expulsión de Mariano Barbosa. ¿Escoció más por esa apuesta?

De tener que quedarme con algo me quedo con el que ganamos en casa [ríe]. Es que como venimos hablando, es epecial también a nivel mediático. Si digo eso en otro partido y con otro contexto a lo mejor no trasciende tanto una declaración así. Pero aquello no fue una crítica a Álvaro, que ha demostrado sobradamente su capacidad como técnico para estar en el alto nivel. Fue una frase digna de derbi, pero si ofendí a alguien no era mi intención.

“¿Celebrar a lo grande el ‘Vicentazo’? Sí, para qué decir lo contrario, La sociedad canaria invitaba a ello”

Pues venga, ya que se queda con el del Vicentazo en el 89’ [1-0 en el derbi de la segunda vuelta de la 13-14] Ya que viene diciendo que es todo tan especial. La celebración posterior estaría a la altura...

Pues sí, para qué decir lo contrario [ríe]. Vicente que por cierto está también en la Liga de India y con el que me he enfrentado este año. Si ganar un derbi es bonito, de la forma en la que lo hicimos con aquella emoción que se vivía en los últimos minutos pues imagínate como fue todo. Que si me dan a elegir ganar más holgado y sin sufrir menos lo prefería, pero se ganó así y se celebró a lo grande. También porque la sociedad canaria te invitaba a ello. Recuerdo que fueron momentos muy bonitos y disfruté muchísimo.

Confiese, ¿usó algún truco para motivar a sus jugadores?

Pues más bien era al revés. Existía un exceso de motivación, eso en un derbi de esta transcendencia viene solo. Más que motivar a los jugadores, lo que tenía que hacer era calmarlos. Muchas veces estos partidos se juegan más con el corazón que con la cabeza y al final no creo que sea lo mejor para competir. Intentas manejar el partido de la mejor forma con lo que has ido trabajando. Mira, ahora un factor que incide en los derbis es el de la afición, en un momento dado pueden influir en el jugador y eso al menos no va a ocurrir en este.

Usted dejó un sello personal en sus equipos en el que la filosofía por el buen trato al balón y competir a través de su posesión era primordial. ¿El exceso de emoción puede influir en distraerse de esa filosofía?

Intenté que continuaran jugando de esa manera porque así éramos fuertes. Entonces tienes que incidir en que continúen por ese camino y más en un partido en el que es más importante la victoria. Pueden ocurrir impulsos personales, intentos de ganar el partido lo más rápido posible y cosas así, pero todo lo que no sea un estilo de juego en el que todos sean partícipes te va a dar menos opciones de ganar. Hay que ser leal al estilo de juego siempre.

¿Cuáles es su plan de futuro?

Tengo un año más de contrato con el Mumbai City y en las próximas semanas tendré reuniones con el club. No sé si en Mánchester o si por videoconferencia dado el estado de la pandemia. Después de ganar la liga pues veremos cuál es el siguiente proyecto o destino.

“Ahora no contemplo el volver a la UD, pero tengo las maletas preparadas para el mejor proyecto”

¿Ese destino podría ser su regreso a la UD en caso de que se pusiera en contacto con usted? Porque últimamente solo se le relaciona con destinos exóticos

Guardo buenísimos recuerdos de mi paso por allí. Tuve la opción de entrenar en Segunda. Fueron dos años maravillosos, no me puedo quedar solo con el final porque sería injusto. Me hubiera gustado ascender con el equipo porque lo soñaba durante todos los días que pasé en el club. Cuando más cerca lo tuvimos no se dio el final deseado, pero me quedo con lo bueno. Entrené a un gran club y en una magnífica tierra. Ahora no contemplo la opción de ir a la UD, pero tampoco a ningún otro club porque tengo contrato en vigor con el Mumbai y estoy muy a gusto con ellos. Aun así no cierro las puertas a nada si en un futuro se pueden dar estas posibilidades. Soy un entrenador que tiene las maletas preparadas para elegir el mejor proyecto que se me presente, ya sea saliendo de la zona de confort en el extranjero como en los últimos siete años o volviendo a España.