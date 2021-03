Ramis: “No me gustaría que se adelantasen”

Luis Miguel Ramis y el duelo ante el rival sin nombre. El técnico del Tenerife compareció -durante 27 minutos- y no utilizó el término ‘UD Las Palmas’. Es la tercera ocasión que se mide al once amarillo. En las dos anteriores, en el banquillo del Albacete, logró una victoria (4-2) y fue abatido por Viera en el Gran Canaria (3-2).

En ambas contiendas, estaba el novelista Pepe Mel en el banco isleño. “Sacar un derbi es un empujón importante”. En relación a su eliminación copera por parte de la UD en el Heliodoro, cuando Ramis era jugador blanquiazul (1995), aclaró que son contextos diferentes. “No es lo mismo estar en un banquillo que en el campo. En el césped, no debes dejarte llevar por impulsos. Es una tarde espectacular, sabemos que haremos felices a mucha gente. Trato de ofrecer mensajes contundentes...Que estén orgullosos de su equipo”.

“La aportación de veteranos como Suso, Aitor Sanz o Carlos Ruiz puede ser clave; pero los necesito a todos”

El debutante en el banquillo en un clásico relata que “el ritmo y las intensidades serán cruciales, con mucho respeto a un rival que es buenísimo. Nos centramos en mejorar lo nuestro, elevar lo que hacemos bien. Es un rival que en campo contrario es muy creativo. Ya nos hemos enfrentado a equipos similares, trataremos de no cometer errores”. Sobre si era el partido más relevante de su carrera, negó en rotundo. “Estoy ante un partido muy importante, pero no el más importante (...) Ganar nos brinda un impulso emocional tratar de superar a este rival”.

La evidencia de competir sin el aliento del Heliodoro “perjudica a los dos”. “Es la fiesta del fútbol canario y lo afrontamos con un ejercicio de profesionalidad tremendo”. Reconoce que el papel de los veteranos como Suso Santana -que encara su décimo derbi-, Carlos Ruiz o Aitor Sanz es determinante. “Sí, son claves; pero ellos y todos. Es la suma de minutos, el momento de salir cada actor, el transcurrir una serie de acontecimientos obliga o no a aplicar revoluciones. Pero prefiero actuar desde la pausa. Todos tienen una cuota de protagonismo”.

“No es mi labor interpretar la veracidad de las palabras de Ramírez. Si lo dijo, es que lo cree”

Ramis puso en alerta a los medios y al entorno, el miércoles se miden al Mirandés con la amenaza de suspensión tras los seis positivos del cuadro burgalés. “El miércoles es otro partido; todos son importantes”. Asegura que tiene la idea de hacer un once “sin dar sorpresas. Quiero es que estén centrados desde el minuto uno”.

Se le cuestionó si daba veracidad a las palabras de Miguel Ángel Ramírez, en las que reconocía que el Tenerife llegaba más en forma. “No es mi labor interpretar esas declaraciones [las de Ramírez]. Si lo dice es porque lo cree. Será un partido competido: 90 minutos darán para mucho. Concibo como capital generar el desequilibrio”.

“Desconozco quién pita el partido, tiene una gran responsabilidad. Espero que no haya decisiones injustas”

Se le cuestionó por segunda ocasión por el Mirandés-Tenerife: “Vamos a preparar el partido como si se jugase (...) Entiendo que tendremos respuesta en un margen corto. En nuestra cabeza está la UD y luego el partido del miércoles [en Anduva]”. En relación al árbitro Luis Milla, confesó que desconocía su identidad. “No sé quién nos toca; sé que tiene una gran responsabilidad”. Siempre dirigiéndose a la UD como el “rival”, apuntó que no lo define como “imprevisible”. “Tiene sus tendencias reconocibles sobre mecanismos de juego”. Sobre que le gustaría que no pasase, argumentó que “no hubiese decisiones arbitrales injustas. Y no me gustaría que el rival se adelantase”.