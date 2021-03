La UD se va al ataque total

La afirmación del técnico de la UD Las Palmas llegó cuando se le cuestionó por el hecho de poder contar con la totalidad de su frente ofensivo, y aprovechó la pregunta igualmente para dar importancia a los encuentros en sus 90 minutos. “Nosotros ya podemos pensar en esos planes de partido. A lo mejor antes teníamos más dificultades por número de futbolistas (...). El plan B puede hacerte ganar”, explicó.

Minutos después, se le insistió por la posibilidad de que Rober, Pejiño, Jesé y Araujo, a los que se había referido anteriormente, pudieran actuar juntos de inicio, y aseguró: “Os lo he dicho para que lo tengáis en cuenta. Ahora es importante el plan b. ¿Cuándo se va a usar? Pues no lo sé, porque a lo mejor no es contra el Tenerife, sino contra el Lugo –el jueves, a las 20.00 horas–. Es una opción que tengo y que hace nada no tenía”.

La visita a Tenerife coincide con la primera vez que los cuatro atacantes están al máximo

Según ha podido saber este medio, Pepe Mel tiene en mente apostar por los cuatro. Es lo que ha ensayado mayormente durante la semana y por lo que apostará en el Rodríguez López de inicio si no cambia de planes tras la última sesión de trabajo prevista para esta mañana en Barranco Seco.

Su idea es, por tanto, poner sobre el terreno de juego a sus máximos goleadores juntos. Rober y Araujo suman cinco tantos, mientras Pejiño cuatro y Jesé aún no se ha estrenado. Los tres últimos partieron de inicio en los tres últimos encuentros junto a Rafa Mujica, que sería el sacrificado, pero faltaba el extremeño.

El miércoles pasado ya levantó la mano para pedir paso. Repitió un par de veces que por fin estaba al 100% tras haber superado las secuelas del coronavirus y haber participado con algunos minutos en los dos últimos compromisos, y Mel recogió el guante.

El equipo amarillo volvería a formar con los dos extremos con los que agradó al inicio

Con ese plan, la UD recuperaría la cara feliz del tramo inicial del campeonato, con Pejiño y Rober en los extremos con la obligación de ayudar a los laterales en defensa y percutir por dentro y por fuera en e ataque. La diferencia es que arriba habría dos delanteros centro en lugar de uno, con Araujo algo por detrás que Jesé y con la misión de hacer el trabajo oscuro.

Es el ataque total de la UD para asaltar el Heliodoro dos décadas después. El plan b, mañana, no cuenta con los cuatro puñales.