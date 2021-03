Miguel Ángel Ramírez: “Desde el respeto, me apunto a intentar una victoria holgada”

El derbi del 28-M se ha bautizado como el clásico canario del silencio. Es la segunda entrega tras el UD-Tenerife a puerta cerrada del pasado noviembre. ¿Considera que es más factible la victoria al estar vacío el infierno del Heliodoro por primera ocasión en la historia?

Creo que ambos equipos preferirían jugar con público. El que es buen jugador siempre prefiere un ambiente de gran cita deportiva, antes que un partido que parezca un entrenamiento con árbitro. Para el jugador de la UD Las Palmas, ver a los aficionados que se desplazaban hasta el año pasado era una gran motivación. Y sabían las dificultades que tenían que superar para lograr una entrada, viajar y ocupar su sitio en la grada. Mañana [hoy para el lector] habrá que recordar que, aunque no haya nadie en la grada, toda la afición está pendiente de lo que hagan en el campo. Y el desenlace del encuentro marcará el estado de ánimo de cientos de miles de seguidores amarillos.

La marca figura tatuada en el alma de los amarillos: 19 años, tres meses y tres días sin consumar el triunfo ante el ‘Tete’. ¿Por qué se ganará ahora?

Esa pregunta encierra una afirmación que no hago. Nunca le faltamos el respeto al rival. Siempre tenemos la esperanza de ganar, esa intención, pero nunca despreciamos al equipo al que nos enfrentamos. Si viajamos con la esperanza de ganar es porque sabemos que son tres puntos los que están en juego, muy necesarios para lograr la permanencia, y una recarga anímica para el equipo, el Club y los aficionados. Es de esos partidos en que la victoria supera con mucho las matemáticas de lograr uno o tres puntos.

Suso Santana le respondió hace dos días en rueda de prensa telemática. Dijo que usted jugó al despiste al etiquetar al Tenerife de favorito -aseguró que los tinerfeños llegaban “mejor que Las Palmas” por dinámica y resultados-. “Quiere quitar presión a su equipo”, aseguró el capitán del Tete. ¿Fue sincero o se sacó un as de la manga?

La tabla no miente, ni los resultados inmediatos tampoco.

¿Han vuelto a empapelar Barranco Seco con las declaraciones del capitán del Tenerife para motivar al plantel?

No. La motivación está garantizada y tampoco hay que personalizar continuamente los retos de uno y otro equipo. Un recurso puntual no puede convertirse en un hábito.

Del desmayo de Darino al agónico tanto de Quiroga. El engaño de Juan Manuel a Oltra... ¿Con qué anécdota se queda? Bajo su mandato, solo tres empates en Tenerife. ¿Es su asignatura pendiente?

Es una estadística que sería agradable romper, un hito más. Pero no me gustaría restarle mérito al Tenerife. No haber ganado nunca allí no es casual.

¿Qué daría por ganar 0-5 al Tenerife? Es un resultado que nunca se ha dado...

No me apunto a la victoria humillante. Me apunto a intentar una victoria clara y holgada, sin discusión ni polémica. Pero no me gusta el ensañamiento en ninguna faceta de la vida.

Pedri se estrenó con la Roja y se convirtió en el canario más precoz (18 años y cuatro meses) tras batir a Valle. ¿Qué sintió? ¿Con quién irá el teguestero, con 37 partidos de amarillo?

Es una inmensa satisfacción que la UD Las Palmas fuera su puerta de entrada en el fútbol profesional y que tan solo un año después ya haya debutado con la Selección nacional. Con nosotros tuvo un comportamiento excepcional, sencillo, natural, con una personalidad tranquila, sin estridencias, receptivo... creo que disfrutó mucho en nuestro primer equipo y en la Casa Amarilla, la residencia donde coincidió con otros jóvenes valores de Las Palmas. No creo que haya mucha duda de con quién irá en el derbi, pero seguro que no le gustaría desagradar a nadie, así que más vale dejarlo ahí.

¿Recuerda cuándo pitaron a Pedri en el último clásico?

Sí, perfectamente. Pero lo interpreto como una manera del aficionado de apoyar al Tenerife más que de reprocharle nada a Pedri. Estoy convencido de que Pedri es un orgullo para todos los canarios.

¿Qué le pareció la ovación a Uli Dávila en el Heliodoro?

A nosotros nos resulta cruel porque nadie puede entender lo que sufrimos si no lo ha pasado en carne propia. Pero prefiero entenderlo como una muestra más de la rivalidad deportiva que la pretensión de ser cruel.

Le gustaría ganar para dedicarle la histórica circunstancia a las víctimas de la Covid-19.

No sería mala idea. Pero no me limitaría a las víctimas del Covid-19, sino a todos los aficionados que han fallecido por distintas causas sin que sus familiares y amigos pudieran despedirlos como merecían. Si es triste la ausencia de un ser querido, más triste aún es que se vayan prácticamente solos, después de una vida de lucha, anhelos, ilusiones, logros, decepciones... que después de una existencia en la que se habrán preocupado por tantas personas que le rodearon, padres, hermanos, hijos, amigos de la infancia o más recientes, que todo acabe casi en una situación de clandestinidad... Se lo dedicaría a todos los aficionados que no podrán volver a animar a su equipo porque ya no están entre nosotros.

La venta de Pedri fue una jugada maestra. Fijo en el Barça y ahora en la Roja . ¿Se trata del mayor acierto en la historia de la UD y el mayor error del Tete?

Error del Tenerife por supuesto que no. Ningún Club puede dominar todas las circunstancias que rodean cada incorporación de un joven talento a otro Club. En cuanto a si es el mayor acierto de nuestra historia no lo sé. El tiempo lo dirá. Esperemos que sí, por su bien y el nuestro.

¿Qué exjugador del Tenerife hubiese fichado sí o sí?

Varios desde luego. La historia de la UD Las Palmas está plagada de jugadores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que vistieron de amarillo y aportaron mucho a los éxitos que se lograron.

Álex Suárez desveló que no hay prima si se besa la épica.

El reconocimiento debe sentirlo dentro cada uno, si se considera un profesional y ama su profesión. Y en el caso de jugadores de la casa hay un plus que sentirán tanto ellos como sus allegados.

Valerón ejercía de motivador. Haga de líder y brinde una frase mágica para la caseta.

Lo he hecho en otros momentos, así que eso no es nuevo para mí. Pero hoy dejo eso al cuerpo técnico. Yo sentí la necesidad de apoyarlos y animarlos el día siguiente a la derrota contra el Girona, fui a Barranco Seco y me dirigí al grupo para que afrontaran la semana con ilusión no con desesperanza y amargura. El resto de la semana es obra del cuerpo técnico.

¿Mel se ganará la renovación si tumba esta noche al Tete?

¿Le parecería sensato que la elección de quién dirige un proyecto de largo recorrido se dilucide en 90 minutos? A nosotros no.

La victoria ante el Tenerife serviría para salvar una campaña repleta de altibajos.

La victoria salva un fin de semana y nos da fuerza para encarar la siguiente. Matemáticamente todavía podemos descender y ascender. No es hora de balances.

En relación al combate de presidentes, ¿dónde reside el mayor acierto de Miguel Concepción y el mayor error en su labor como principal mandatario del Tenerife y eterno rival?

Miguel Concepción es, por encima de todo, alguien a quien aprecio y respeto. Nuestras relaciones institucionales son magníficas y hemos enterrado antiguas maneras de ambientar los derbis. El fútbol es una materia altamente inflamable y nosotros tenemos la responsabilidad social de procurar que todo quede en un acontecimiento deportivo apasionante, pero sin episodios vergonzantes.

Se pregona que el Tenerife encara mejor estos partidos. En el recuerdo, la patada de La Paglia a Rubén. El secreto reside en el nivel de implicación. ¿Por qué? ¿Estos duelos se conquistan por técnica o testiculina?

Estos duelos se ganan por detalles, por nivel de atención, por personalidad y por otras circunstancias que escapan a nuestro control.

¿La UD es el equipo más grande de Canarias?

La UD Las Palmas es el equipo más grande para nosotros y nuestros seguidores. Bórreme del listado de presidentes populistas. Lamento defraudarle.