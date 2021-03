José Mel Pérez, técnico de la UD, reflejó un conformismo palpante tras el empate 1-1 ante el Tenerife. Apostó por introducir un once ofensivo, el que más gol acumula en el equipo, pero la jugada se le quedó corta. Aun así, destacó la reacción de su equipo tras el gol de Vada al comienzo del derbi. “Puse a toda la artillería que podíamos tener en el terreno de juego para encarar este partido. Hemos acorralado al Tenerife y lo hemos hecho bien”, resaltó el técnico sobre el buen trabajo de sus hombres como respuesta al tanto del máximo rival regional.

Conocedor de los problemas que iba a plantearle Luis Miguel Ramis a la salida de balón amarilla, el técnico madrileño expuso que: “El Club Deportivo Tenerife es un equipo muy físico que tieneun juego directo, y ese es el que han hecho, mientras que nosotros hemos intentado triangular y jugar por dentro”, explicó Mel sobre la aceptación a la apuesta que le planteó su homónimo en la banqueta rival.

En cuanto al tramo final del encuentro, cuando los calambres y los problemas físicos comenzaron a acuciar a sus jugadores, el entrenador de la UD reconoció que fue “complicado” y que según él, jugó “con uno menos”, dado que Javi Castellano “se rompió en solidaridad de su hermano” –refiriéndose a la lesión de Dani, que pasó la noche de ayer en observación en un hospital de la Isla vecina–.

También quiso quitar hierro al divorcio que vive Jesé con el gol. En el sexto duelo del punta de Lomo Blanco sin ver portería –390 minutos–, Mel, que también fue delantero durante su época como jugador, tranquilizó a su 9. “Él cree tque tiene la responsabilidad de hacer goles y ya le he dicho que no, que nos puede ayudar en muchas otras cosas. No pasa nada, tiene que estar tranquilo y ya está, subrayó, para continuar con el indulto tras la patada que propinó Big Flow a la tablilla del cuarto árbitro: “Que se enfade porque piense que puede aportar más cosas me parece bien”, resaltó.

Sobre la actuación magistral que dio Sergio Ruiz ayer en el Heliodoro Rodríguez López, Mel se deshizo en elogios con el cántabro. “Lo está haciendo absolutamente bien con nosotros. Ha dado un paso adelante, tiene confianza y nuestro fútbol le gusta. En él, se encuentra cómodo”, resaltó en cuanto al quinto tanto que suma en la Liga SmartBank, a diferencia de la temporada pasada con el Racing de Santander, “porque jugaba de mediocentro defensivo”.

También desveló que el santanderino está exprimiéndose al máximo desde la jornada del Fuenlabrada –13 de marzo–. “Desde entonces está jugando a medio gas. Si no fuéramos estrictos, lo normal es que no participara, pero sus ganas y nuestras necesidades nos hacen mantenerlo en el campo”, incidió Mel sobre el compromiso que muestra el de Astillero con su equipo y que ayer le valió el premio del gol en el derbi.

Finalmente, sobre la actuación paupérrima que dejó Jonathan Silva sobre el terreno de juego en la última media hora de juego, cuando tuvo que sustituir a Dani Castellano, el técnico no quiso hurgar en la herida, a pesar de vérsele contrariado con el brasileño. “Ha entrado frío porque no pudo calentar y ya en el primer balón que tocó no le salió bien y se puso nervioso. Es lo que pasa cuando tienes un equipo tan imberbe, pagas un peaje. Pero están trabajando bien y ya vendrá otro entrenador a recoger esos frutos”, añadió.