“Con buenos números en los 10 partidos hay posibilidades”

Tras la goleada ante el Lugo, las opciones de la UD de llegar a jugar la promoción salían a relucir en la rueda de prensa de Pepe Mel. El entrenador señalaba al respecto que “si hacemos buenos números en estos diez partidos tienes muchas posibilidades y lo intentaremos hacer”.

Pero veterano en estas lides, el entrenador de Las Palmas se mostraba cauto y apuntaba que hay que ir paso a paso: “Debemos seguir la misma rutina porque ya hemos demostrado ser especialistas en tirarnos nosotros solos por el barranco. ¿Para qué vamos a hablar del playoff si de lo que tenemos que hablar es del Mallorca? Si le ganamos, luego hablaremos del Oviedo, porque será también muy complicado. Esa es la realidad de la categoría. No debemos pensar en mayo, solo en hacer diez buenos encuentros, que es lo que queda para acabar”.

Pepe Mel, en su comparecencia, se refirió a las individualidades. En cuanto a Jesé, brillante ante el Lugo, manifestó que “en los seis goles, está en la jugada”. “Crea y el rival tiende a irse para atrás cuando toca la pelota. Hace muchas cosas más que hacer un gol o no. No me preocupa si no marca. Si él no marca y Rober mete tres, bendito sea. Jesé hace muchas más cosas que el gol. Es el primero que ha dicho que esto no vale nada porque hay que ganarle al Mallorca”, analizaba el entrenador madrileño.

También tuvo palabras de reconocimiento para Benito (“ha hecho un partido de diez, ha estado espectacular”) y Sergio Ruiz (“he estado tentado de cambiarle 30 o 40 veces, pero nos da confianza en unos automatismos que con él salen muy bien”).

El entrenador de la UD apuntó a que la clave del triunfo se debió a la modificación táctica que hizo: “Hemos empezado con un sistema y lo cambiamos a los 15 minutos. Creo que Jesé estaba un poco solo y cambiamos la forma de hacer las cosas, con Óscar en la banda y Rober ayudando a Jesé. Jugamos con 4-4-2 y, a partir de ahí, llevamos el peso del partido. Hemos acertado”.