Mel: “Cuando el club crea que deba hablar conmigo, lo hará”

La salvación no es matemática, pero está a tiro después del 6-1 del pasado jueves. El objetivo, por tanto, está casi cumplido, pero no es momento de plantear la renovación. Pepe Mel lo tiene claro: no depende de él. “No hemos hablado absolutamente nada de eso (...). El club tiene que marcar los tiempos. Cuando el club crea que deba hablar conmigo, lo hará. Yo hago mi trabajo. Cuando termine la liga quiero saber lo que voy a hacer, pero tengo muy claro lo que es ser entrenador de fútbol”, comentó al respecto en la previa de la cita de hoy frente al Mallorca.

Ese choque ante el segundo clasificado pone fin a una semana en la que la UD Las Palmas empató en el derbi (1-1) y goleó al Lugo. “No creo que haya euforia. Hemos ganado un partido, sin más. No te da mucho tiempo a pensar porque muy pronto viene otro. No te puedes parar a regodearte, tienes que pensar en lo siguiente. Estamos en una situación donde debemos asegurar los mayores puntos posibles. Esta categoría te demuestra año tras año que hay muchas sorpresas en todos los sentidos. Tenemos que seguir con el mismo discurso”, declaró el técnico.

Y ese no es otro que el de la permanencia –la UD inicia el domingo once puntos por encima del descenso–. “Si somos capaces de plantarle cara a un equipo que está en ascenso directo, ahí sí que ganamos en autoestima. Pero lo que ganamos sobre todo es que nos acercamos al objetivo del club, que es volver a estar en la liga profesional en un momento difícil”, explicó.

Cuestionado por si es el momento perfecto, con la salvación cerca, para enfocar un objetivo más ambicioso en el tramo final de la temporada, Mel fue cauto. “Para estar metido en el playoff debes acercarte a 17 o 18 partidos ganados, y para ascender de manera directa a más de 20 partidos ganados. A mí me hubiera gustado competir desde cero con la plantilla intacta. Esto no es así, las bajas son parte de este juego”, dijo.

“Cuando estamos todos creo que lo hacemos bien y damos la cara. Cuando no, tenemos problemas. Estamos donde estamos por defectos propios: hemos encajado más de 40 goles. Es un debe que tenemos, es una roca que tenemos encima de la cabeza y debemos aprender de ello. Ojalá mañana –por hoy– le ganemos al Mallorca y así estaríamos a tiro de piedra del objetivo. Yo no voy a quitar las riendas de los caballos, lo que voy a hacer es azuzarlos”, añadió en el mismo sentido.

El entrenador de la UD, por otra parte, opinó que su equipo habría estado más arriba en la clasificación si no hubiera perdido durante varios tramos de la temporada a jugadores determinantes. “No me cabe la menor duda, pero no sólo con Sergio o con Rober. Era tener argumentos de sobra en la plantilla para hacer esos cinco cambios que te dan vida (...). Cuando están los buenos y los que lo están haciéndolo bien el nivel del equipo sube. Sin duda”, sentenció.

Mel, además, se refirió al rival: “Al Mallorca ya le metimos mano una vez. Ellos lo saben. Hicimos un primer tiempo espectacular y conseguimos ganar 0-1. Ya lo hemos hecho una vez, lo cual no significa nada. A 42 partidos la plantilla del Mallorca es muy buena y lo normal es que esté por delante nuestra, pero a un partido no se sabe, ya lo demostramos”.