El momento de la ambición

–Visit Mallorca Estadi– el pasado 10 de enero, no pudo jugarlo por sanción federativa. Aquel día el cuadro amarillo se impuso al entonces líder de la tabla por 0-1 gracias a un gol del argentino Sergio Araujo en la primera parte. Hoy Las Palmas vuelve a tener la posibilidad de doblegar a uno de los candidatos al ascenso, que cuenta en su filas con un ex que repetirá en la grada por su mala pata.

Para Luis Aragonés, el arquitecto de la selección española que conquistó Europa y el mundo entre 2008 y 2012, y jugador y entrenador durante tanto años, los campeonatos se decidían en las diez últimas jornadas. No obviaba el fallecido Zapatones que lo de antes, por pura lógica, también tenía trascendencia, pero establecía ese periodo de tiempo como clave a la hora de acelerar por un objetivo. Podía salir bien o mal, pero los 30 puntos en juego daban la opción de cambiarlo todo. Ahí se encuentra la UD Las Palmas, con una decena de partidos por delante que le colocarán en su plaza definitiva.

El primero de ellos es hoy, Domingo de Resurrección. El cuadro amarillo recibe al RCD Mallorca (19.30 horas, Movistar Vamos) en el Estadio de Gran Canaria en una situación muy cómoda en la tabla, con más de la mitad de los equipos por debajo y once puntos más que el que marca la zona de descenso. Casi ha alcanzado, por tanto, su misión más inmediata, la permanencia, por lo que ahora se le abre un nuevo escenario: deberá elegir entre ser ambicioso y luchar por llegar al playoff o conformarse con sumar ocho puntos desde aquí hasta el final.

Valles se perfila otra vez como el portero titular; Pejiño, única posible novedad

Podrá optar por lo primero y no lograrlo, pero se verá reflejado. La UD no engaña. Cuando ha transitado en plan hermanita de la caridad o en modo pasota ha salido trasquilada; cuando ha ido decididamente a por los partidos ha solido tener éxito. Los ejemplos más inmediatos reflejan ambas cosas: en el derbi fue a no perder y empató; ante el Lugo salió a por los tres puntos y arrasó.

Buen recuerdo

Ahora le llega a Siete Palmas el segundo clasificado, el Mallorca, al que ya venció el pasado 10 de enero (0-1). No es una tarea sencilla, porque el cuadro de Luis García opta al ascenso directo, pero Las Palmas ha demostrado a lo largo del curso que sabe competir contra los grandes.

El 6-1 al Lugo que allanó el camino a la salvación sirvió igualmente para el desquite de Jesé y Araujo ante el gol y la reivindicación de Rober y Sergio Ruiz como los dos mejores fichajes de la UD este curso, aunque ninguno de los dos pertenece a la entidad amarilla, porque están cedidos. Todos volverán a estar, y esa es, sin duda la mejor noticia.

Lamentó Pepe Mel en la previa el hecho de no haber podido contar más con ellos al mismo tiempo por culpa de las lesiones, lo que, por otra parte, lleva a una conclusión: si están, juegan.

Por eso, y porque el técnico madrileño no suele tocar lo que ha funcionado la jornada anterior, la UD presentará el mismo equipo que hace tres días, lo que significa que Maikel y Ruiz formarán en el doble pivote, Clemente y Araujo en las bandas, y Rober y Jesé en la delantera. Sólo Pejiño podría entrar por el ex del Atlético.

Atrás tampoco habrá novedad porque la intención de Mel es dejar que Valles acabe la semana con su tercera titularidad a pesar de que Álex Domínguez ya regresó de su concentración con la sub 21. Lemos, Álex Suárez, Curbelo y Benito completarán la defensa.

En frente, el Mallorca hará “entre tres y cinco cambios” según su técnico, Luis García, que cuenta con casi todos, entre ellos Sevilla, Amath y Abdón, sus armas principales. Es el equipo que pondrá a prueba la ambición de la UD.