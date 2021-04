Pepe Mel: “Este equipo juega de maravilla”

“Lo que trabajamos entre semana sale el domingo y en todo eso estoy muy satisfecho. Teníamos una semana dura y el equipo, poco a poco, va a más, pero la otra cara de la moneda dice que nos cuesta ir a remolque”, añadía.

En su análisis del duelo frente al cuadro balear, Pepe Mel manifestaba lo siguiente: “Estoy muy satisfecho con los últimos 60 minutos del partido. Hemos jugado a un gran nivel, y hay que valorar contra el rival que juegas. Nos ha faltado haber hecho el segundo. La verdad es que teníamos mucha fe en este partido y creo que nos han penalizado esos primeros minutos en los que estuvimos dubitativos y nerviosos”.

“Luego sí hemos demostrado el equipo que queremos ser. Los jugadores se han soltado y hemos empatado muy pronto. Además, hemos tenido muchas ocasiones como para poner el marcador en ventaja nuestra. Sobre todo, valoro el rival contra el que hemos hecho todo eso”, añadía.

Pepe Mel se lamentaba de la forma en que llegó el tanto visitante. “Nos han metido un gol de fuera de banda al lado de nuestra portería”, argumentaba, para luego hacer referencia “a las famosas hermanitas de la caridad”.

“Al Mallorca no se le puede poner el partido en bandeja con una cosa así. Bueno, es la lucha de este año, lo que nos toca y nos está penalizando”, recalcó el entrenador.

El míster de los amarillo se refería a las metas que persigue su equipo antes de terminar la temporada: “Lo que no quiero es meter presión a un equipo que, si quitas a Araujo, Jesé, Maikel... Somos un equipo bastante joven y no quiero meter presión de nada, solo quiero que jueguen y disfruten cada partido para ver que avanzan y salen las cosas. Esa es la satisfacción que tengo cuando veo el segundo tiempo. Cuando no sale te desesperas, pero lo intentaron”.

Las Palmas volvía a demostrar ayer su potencial ante uno de los grandes del campeonato. “La temporada es un común de 42 partidos y nosotros, seguramente, por nuestra forma de hacer las cosas, contra un equipo que también quiere jugar al fútbol, quizás es más sencillo. Que tengamos más resultados positivos contra Espanyol, Leganés, Almería, Sporting o Mallorca lo que nos dice es que somos capaces de hacer las cosas bien”, explicó.

Por último, se refería a los porteros tras jugar Valles su tercer partido: “Voy a poner al que crea que es mejor. Álvaro lo hizo bien ante el Lugo; y cuando llegue el Oviedo, pensaremos quién es mejor”.