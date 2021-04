La misión imposible de la UD

Transita la UD Las Palmas tras la disputa de la trigesimotercera jornada en una situación plácida, lejos del peligro, con la satisfacción de tener el objetivo de la temporada, la permanencia, a mano. Una meta pobre para el sexto equipo con mayor límite salarial –11,9, por debajo del Espanyol, el Almería, el Leganés, el Mallorca y el Rayo Vallecano–, según los datos oficiales de LaLiga publicados en marzo–, pero al fin y al cabo, el designado públicamente por la dirección del club para eliminar exigencias mayores. Y la historia demuestra que ya lo ha logrado, porque en las diez temporadas anteriores con el formato actual de competición ningún equipo en su situación descendió a Segunda B.

Bajar, por tanto, es una misión –casi– imposible. Con el descenso a doce puntos de distancia, la participación el curso que viene en Segunda puede darse por hecha. Pero si la posibilidad de hecatombe es un quimera, llegar al playoff es una ilusión igual de lejana, porque no hay un sólo ejemplo desde la campaña 2010-11, cuando se estableció un sistema con dos ascensos directos y uno a través de una promoción con cuatro equipos, que haga pensar que luchar por el regreso a Primera División sea algo factible.

Así pues, la UD Las Palmas, en base a los datos, tiene poco por lo que luchar en las últimas nueve jornadas más que por quedar lo más arriba posible con el objetivo de tener un reparto de los derechos televisivos más favorable la temporada que viene.

Sólo hay un precedente de un equipo que consiguió la machada, aunque fue una situación peculiar. La protagonizó el Córdoba CF en el curso 2013-14. En la jornada 33 el conjunto andaluz se encontraba en la decimoquinta posición –cuatro puestos por debajo de lo que está la UD ahora– con 43 puntos –uno menos que Las Palmas en la actualidad– y jugó la promoción de ascenso.

Lo hizo, sin embargo, desde la séptima plaza –a dos unidades de la sexta– porque el Barça B, que había quedado tercero, no podía disputar el playoff. Así pues, en condiciones normales el cuadro verdiblanco no habría podido participar de ninguna manera, y como en esta edición no hay ningún filial en el campeonato, es imposible que la misma historia pueda repetirse.

Aquel Córdoba, cabe recordar, terminó por ascender tras imponerse a Las Palmas en la final. El choque en el Nuevo Arcángel había terminado en empate a cero y todo debía decidirse en el Gran Canaria. El 22 de junio de 2014 la UD se adelantó con un gol de Apoño, pero Uli Dávila, en el minuto 89, después de los incidentes provocados por decenas de seguidores –saltaron desde la grada para rodear el campo y estar listos para invadir el terreno de juego y celebrar el regreso a Primera–, provocó el drama.

Esa misma temporada hubo un equipo que se encontraba en una situación parecida a la de la UD ahora y acabó último: el Hércules CF, sin embargo, el conjunto alicantino tenía 41 puntos y no 44 en la jornada 33. En nueve partidos sólo sumó cuatro y desde entonces no ha vuelto a competir en Segunda División.

Por lo demás, en las diez campañas con el formato actual hubo dos casos de sufrimiento de equipo que, por otra parte, no descendieron. El primero tenía incluso un punto más que Las Palmas 2020/21 y sólo se salvó por uno. Fue el Albacete Balompié en el curso 2017-18, cuando la UD estaba en Primera. Al igual que el Hércules años atrás, sólo sumo cuatro en nueve encuentros.

El otro fue la Ponferradina la temporada pasada. El cuadro leonés tenía las mismas 44 unidades que la UD y únicamente acumuló siete más hasta el final. Se salvó en la penúltima jornada, pero terminó en puntos de descenso.

En la 2019-20, además, hubo un caso que Pepe Mel ha recordado varias veces en los últimos meses: el del Numancia. Concluyó la primera vuelta en la sexta posición, con 32, los mismos que la UD, y acabó el campeonato antepenúltimo, con 50. A estas alturas, transcurridas 33 fechas, tenía 38.

Racha

Con la historia como aval, el conjunto de Pepe Mel afronta las últimas nueve jornadas de LaLiga SmartBank con la tranquilidad de que la posibilidad de descenso está desterrada, pero con la desilusión de que alcanzar la cota del sexto puesto es una cuestión que nadie ha conseguido hasta ahora.

En cualquier caso, la única manera de tentar al milagro es una racha formidable en el tramo final. El balance del Córdoba en la 2013-14 fue de cinco victorias, tres empates y una derrota, y le dio, pero por suerte. La mejor serie de la UD este curso fue de tres triunfos. Por eso parece una misión imposible.