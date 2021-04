Sin novedades al frente por el culebrón de la renovación del novelista. José Mel Pérez advierte del potencial del Real Oviedo, que le pintó la cara a la UD en la primera vuelta, y elogió al nuevo Maikel Mesa. "Fue mejor que nosotros, hizo un partido muy serio, nos ganó con justicia. Fue uno de los dos partidos en los que me sentí superado por el rival". Se le cuestionó por el episodio que protagonizó Juan Cala, que fue dirigido por Mel en 2019. "Opinar sobre un hecho a miles de kilómetros sería una imprudencia. Todos los futbolista que he tenido, lo que intentan es sacar provecho del juego pero siempre desde la deportividad. Raúl García dio una lección de deportividad tras perder la Copa; no hay ni un equipo que no tenga gentes de diferentes razas y credos. Eso ya pasó a la historia [el racismo] y más en el siglo en el que estamos. Debe imperar el sentido común y la convivencia. Todos los deportistas son iguales. En ninguno de mis vestuarios he detectado que cojease de eso [de falta de tolerancia].

En relación a la Cofradía del Clavo Ardiendo de los 27 puntos de Eric Curbelo, determinó que "todo lo que diga queda muy bonito. Ahora Eric y sus compañeros deben demostrar que estamos metidos, centrados, intensos y que seremos un equipo que mete el pie como el Oviedo. En acciones de estrategia son claves. El fútbol te demuestra que el trabajo diario y el césped mandan. 27 puntos son muchos, ojalá por el respeto que merecen este escudo, esta camiseta y la gente que nos siguen, se logren. me parece bien que los futbolistas sean ambiciosos, no de boquilla".

Sobre la ampliación de contrato (vuelve el serial), Mel aseveró que "los tiempos los marca el club. Si la entidad cree conveniente que debo seguir, mi contrato acaba el 30 de mayo y si no hay nada más, cada uno hará lo que deba hacer. Los tiempos los marca el propio el club. Estoy tranquilo". Sobre si renovaría a Jesé y a Aythami Artiles, advirtió que carece de sentido ese interrogante si el madrileño no va a seguir. "Sin saber mi futuro; la renovación de Jesé o de Aythami me parece una anécdota".

Analizó la dramática relación de goles encajados. "Es consecuencia del juego, cuanto más arropado está la UD, más cerca del larguero, pues peor defiende. No tenemos cualidades defensivas del centro del campo hacia atrás, de jugadores expeditivos como sí los tiene el Oviedo. Debemos defender lejos de nuestra portería (...) Respiramos más cómodos lejos de nuestra portería, es cierto que encajamos goles, pero también somos el máximo realizador tras los tres primeros. Todo sea dicho. Hacemos goles porque presionamos arriba, robamos pelotas nada más perderla. Esa recuperación inmediata nos da mucho rédito".

El renacer del 'hombre escudo'

Mel aplaude el carisma y entrega de la nueva versión de Maikel Mesa. El 'hombre escudo' se ha convertido en insustituible para el novelista junto a Sergio Ruiz en la sala de máquinas. "Maikel Mesa está siendo justo con Maikel Mesa; tuve una conversación con el jugador y fui categórico. Le dije: 'Si juegas como entrenas, juegas siempre'. Había domingos que le costaba arrancar, me da igual que estén Fabio, Kirian...no tiro piedras contra mi tejado. Esto es muy sencillo, ahora juega como entrena; no hay más historias".

Tras aplastar al Lugo y ofrecer una grandísima segunda parte ante el Mallorca, Mel celebra "el rendimiento". La UD está en un momento dulce, pero el estratega no quiere concesiones. "Estoy contento, no con los resultados sino con el rendimiento. Terminamos a todo trapo en los últimos partidos ante Tenerife o Mallorca. Con los puntos que restan, debemos finiquitar cualquier problema con la salvación. Eliminar cualquier duda y luego mirar hacia arriba".

El Real Oviedo de Ziganda se impuso (1-2) en el duelo de al primera vuelta en el Gran Canaria -el pasado 31 de octubre-. Ahora encadenan seis jornadas sin ganar. Ocupan la 14ª plaza (39 unidades), mientras que los amarillos computan 44 unidades. "El Oviedo ilustra un grandísimo ejemplo de cómo superarnos. No entendimos cómo actuar, el segundo partido de la lista de los fatales fue en Vallecas. Fueron los dos partidos que más marcaron la trayectoria negativa en este curso". Además, ofreció la visión futbolística: "El Oviedo esperó a que nos equivocáramos en pases interiores, con nuestra defensa adelantada. Así como con el juego directo. Las cosas están 'claritas'; mejor ejemplo que la primera vuelta no hay".