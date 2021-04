Araujo resurge y busca el tercero

Sergio Araujo está ante un reto mayúsculo por inusual en él. No es que no lo haya cumplido nunca, pero lleva mucho sin repetirlo. En concreto, casi seis temporadas, el tiempo que ha transcurrido sin que marque en tres partidos consecutivos. No lo consiguió en ninguna de sus dos etapas en Grecia ni tras su regreso a la UD Las Palmas. La última vez que lo hizo fue en el curso de su estreno como amarillo, el 2014-15, y el sábado, en Oviedo, tiene ante sí la oportunidad de volver a hacerlo.

Porque el argentino acabó con su sequía el jueves de la semana pasada en la cita frente al CD Lugo y volvió a mojar tres días después en la visita del RCD Mallorca. Llevaba sin ver portería desde el pasado 10 de enero, cuando perforó precisamente el marco bermellón para que el conjunto isleño sumara sus primeros tres puntos fuera de casa. Pero la ceguera ante el gol desapareció y ahora mira el Carlos Tartiere para al menos recordar lo que se siente.

Su récord, incluso, está en más de tres partidos, y lo logró nada más aterrizar en Gran Canaria. Su carta de presentación fue inmejorable: el argentino marcó en sus cinco primeros encuentros con la UD –Llagostera, Mallorca, Lugo, Racing de Santander y Alcorcón–; en dos de ellos, además, con doblete. Siete tantos de golpe que avecinaban una gran campaña, como así fue.

Rachas

No fue la única vez, ya que entre el 12 de abril y el 2 de mayo de 2015 hizo diana en cuatro choques consecutivos –Girona, Mirandés, Valladolid y Sabadell–, y entre el 19 y el 31 de mayo, en tres –Osasuna, Barça B, con doblete, y Zaragoza–. Aquella temporada, en total, logró 25 goles, el último el del ascenso en el Gran Canaria ante el cuadro maño el famoso 21-J.

Jamás ha vuelto ha repetirlo, ni con Las Palmas en Primera ni con el AEK de Atenas en dos etapas ni desde que regresó definitivamente a la Isla en el inicio del curso pasado. Esta campaña, en octubre, marcó al Logroñés, luego dos al Almería y tres días después al Castellón, pero entre el primero y los dos últimos no mojó en Málaga. Por eso su máximo es de dos partidos consecutivos, como ahora, y el sábado tratará de quitarse una espina que dura ya seis años.

Los tantos ante el Lugo y el Mallorca llegaron con el Chino como extremo izquierdo, aunque con libertad para irse hacia el centro. En ambos realizó desmarques perfectos que facilitaron mucho la labor tanto a Sergio Ruiz como a Jesé, respectivamente, que supieron ver el movimiento y dejarle solo ante los porteros.

Es el resurgir de Sergio Araujo, que ha encontrado un nuevo lugar y trata de recuperar su mejor versión, la del curso 2014-15.