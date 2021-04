Fin al chárter, vuelta a la realidad

Se acabaron los vuelos en solitario. La UD Las Palmas abandona los chárter y vuelve a la realidad. Después de veintiún viajes entre el tramo final de la temporada pasada y lo que llevamos de la presente, la expedición amarilla tomará un avión junto al resto de los mortales. Lo hará esta mañana –la hora prevista de salida es las 9.45– para trasladarse a Oviedo, donde el cuadro de Pepe Mel juega mañana (15.00 horas, Movistar LaLiga 2 ) ante el conjunto carbayón.

En las condiciones habituales en los últimos tiempos los expedicionarios de la UD habrían viajado por la tarde después de un entreno matutino y la posterior comparecencia del técnico, sin embargo, la determinación de LaLiga de dejar de financiar los chárter a los 42 equipos que conforman sus dos competiciones –20 de Primera y 22 de Segunda– a partir de la jornada 34 hará que los Jesé, Araujo, Rober, Sergio Ruiz y compañía puedan tener a cualquier persona en el asiento de al lado, algo que no sucedía desde el partido de Gijón, el 8 de marzo de 2020, en los albores de la pandemia.

Todos los clubes a nivel institucional, incluida la UD, están de acuerdo con la medida tras comprobar que se trataba de un gasto innecesario porque ha quedado demostrado científicamente que los aviones no son un foco de contagio. En un primer momento, tras el confinamiento, se estableció como fundamental para que la temporada pasada pudiera concluir. Tal comodidad en los viajes se extendió al presente curso, pero ahora concluyeron que es un servicio prescindible.

Así que a la UD Las Palmas tendrá que tomar diez vuelos regulares, los que corresponden a las cinco salidas que le quedan –Oviedo, Espanyol, Alcorcón, Gijón y Logroñés–. Pepe Mel lo asume. “Es algo de lo que no nos podemos quejar porque lo han decidido los propios clubes. Lo que sí que está claro es que salimos de la burbuja y ya tenemos el mismo riesgo –de contagio de covid-19 que los mortales comunes, como mi mujer cuando se va de la Isla, como tu novia o tu familia. Al fin y al cabo no me parece mal porque no somos especiales”, comentó.

Eso sí, lamentó que la medida es “incongruente” con otras que siguen en vigor. “Lo que no entiendo ya es que no te dejen entrar al vestuario, que tengas que ir en dos guaguas, que no puedas salir del hotel... Ya no tiene sentido. Así que yo me imagino que si en Oviedo quiero salir al centro de la ciudad a darme un paseo el de LaLiga no me va a decir que no puedo, porque es absurdo”, agregó.

Entrenamiento en Gijón

Sea como fuere, toca adaptarse. Sin ir más lejos desde hoy, porque el cuadro amarillo, al tener que viajar por la mañana para aprovechar el único vuelo directo del día al aeropuerto de Asturias –en la localidad de Avilés–, deberá ejercitarse en tierras peninsulares. Lo hará, en concreto, en las instalaciones del Sporting de Gijón en Mareo a partir de las 18.00 horas –17.00 en Canarias–.

Los inconvenientes en comparación a la normalidad anterior, cuando la expedición amarilla regresaba a Gran Canaria nada más terminar los partidos en el mismo chárter que le había llevado, se trasladan también a la vuelta desde Oviedo, que será el domingo, un día después del choque, por la tarde. Por eso el madrileño ha dispuesto otra sesión de trabajo para ese día por la mañana. En resumen, la UD dormirá dos noches en tierras asturianas en lugar de una y entrenará en dos ocasiones en Mareo en vez de ninguna.

Son las consecuencias del regreso a la realidad de los equipos de Primera y Segunda. El que quiera, puede costear los chárter a título individual, pero LaLiga, que por otra parte son los clubes, ya no los financia. En cierta forma, la UD siempre salió beneficiada: con el dinero de todos viajó cómodamente hasta 21 veces. Encerrados a cal y canto en Barranco Seco y sin contacto con nadie en los aeropuertos y aviones habían olvidado que son terrenales. El primer paso para recordarlo ya está dado.