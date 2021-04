El delantero Orlando Sá se une al grupo y apunta al Gran Canaria

En cualquier caso, no está al 100% y lo normal salvo sorpresa es que como mucho parta desde la suplencia. De hecho, el atacante había perdido la titularidad en los últimos tiempo y no entraba muchos en los planes de Sergio Pellicer, técnico del conjunto blanquiazul. Llamado a ser un hombre importante del equipo, lo cierto es que Sá no ha cumplido con las expectativas cuando llegó el verano pasado. Hay un dato que habla por sí solo: en 17 participaciones en Liga, todavía no ha marcado –sí anotó un tanto en Copa del Rey–.

Así pues, la delantera del Málaga para tratar de asaltar Siete Palmas y mantener vivo el sueño de alcanzar el playoff estará formada, previsiblemente, por Caye Quintana, el más habitual hasta el momento – dos goles–.

Por lo demás, Luis Muñoz, máximo goleador, con cinco tantos–, y Mejías, no se ejercitaron ayer, mientras que Escassi, otro de los fijos de Pellicer, lo hizo al margen del grupo por precaución, al igual que los jóvenes Ismael e Hicham.

Filiales

Cabe destacar, por otro lado, que Calero y Chavarría son lesionados de larga duración y ni siquiera tienen ficha. Es habitual en los entrenamientos del Málaga la presencia de futbolistas del filial, tales como Roberto, Andrés Caro y Zúñiga, por lo que alguno tiene opciones de entrar en la convocatoria para medirse a la UD.

Cabe recordar que el encuentro de la primera vuelta entre ambos equipos acabó con empate a cero. Álex Suárez fue expulsado.