La historia que la UD no quiere repetir: la dejadez de 2017

Eran otros tiempos, en otra categoría y con otros protagonistas, pero la situación clasificatoria del equipo era parecida. En resumen, la UD Las Palmas estaba casi salvada y de la misma forma había dinamitado cualquier opción de soñar con algo más, cuestión que, por otra parte, nunca dejó de ser una utopía. Se encontraba el cuadro amarillo, por tanto, en un lugar cómodo, como ahora. Entonces no era 2021, sino 2017; el equipo no estaba en Segunda, sino en Primera; y Pepe Mel no era el entrenador ni había resuelto su futuro, sino que lo era Quique Setién, que acababa de anunciar que no continuaría en el banquillo el curso siguiente. Pero el trabajo, al fin y al cabo, estaba hecho.