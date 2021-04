“Ramírez es el jefe de la UD y sé cómo respira”

El estratega madrileño -94 duelos de amarillo y que será centenario ante el Sporting en El Molinón- respeta el modus operandi del principal mandatario. “Lo que pasa es que el presidente le gusta marcar los tiempos; toca aceptarlo, es el jefe de este club. Los empleados estamos a disposición de los tiempos. No creo que me juegue nada, es más considero que no sería justo. A los entrenadores se nos debe valorar por los éxitos deportivos, pero también por el crecimiento del equipo, de los futbolistas...Cuando el presidente me llame para la renovación, nos sentaremos y hablaremos”.

Llega un Málaga incisivo con el rol de visitante -ocho victorias lejos de La Rosaleda- y Mel disecciona los puntos fuertes del bloque de Pellicer. “Su fortaleza es un éxito del cuerpo técnico y de los futbolistas. En cierta manera, me evoca a la UD por los avatares en lo económico. Tuvieron problemas con el Covid y son una industria de sacar cantearnos de gran valía. La UD tiene más canteranos”.

Confirma las bajas de Mujica y Kirian, que se suma a la de Jesé. Lifting en el frente ofensivo. “Mujica tuvo un accidente doméstico en Oviedo, Kirian es por malas sensaciones. Creemos que lo más apropiado es reservarlo. He leído muchas cosas del ataque de la UD [no tiró a puerta ante el Oviedo] y no hay que olvidar que la secretaría técnica apostó por jugadores que venían de Tercera o Segunda B... Pejiño no contaba para el Sevilla y fue un tremendo acierto de la dirección deportiva. Yo luego solo hice el trabajo en mi parcela”.

Descarta darle descanso a Sergio Ruiz y vuelve a poner en valor el trabajo de los ejecutivos por el fichaje de Pejiño -tentado por la Primera-. “No lo conocía nadie hace seis meses y el Sevilla le dio la baja. Estuvimos rápidos. Pero es que ya vendimos a jugadores con enorme rentabilidad como Pedri o Josep. Por eso incido en mirar más allá del resultado del domingo”.

Además, relata que “Sergio descendió con el Racing de Santander y no tiene nada que ver con su rol anterior, parece otro. Es mérito suyo y del que lo fichó [Luis Helguera]. Estoy encantando con él porque nos da un plus”. La plantilla respalda la continuidad de Mel. “Aquí somos una familia, desde la concentración de pretemporada en Marbella queda patente”.

Aclara que no ve productivo fichar a nueve jugadores cada verano. “Extravías formas y raíces. Lo ideal es que los jugadores que integran la columna vertebral permanezcan. Se lo dije al presi: sólo hay que fichar de tres a cuatro”.

Defiende la ubicación de Araujo en el costado zurdo. “El que tiene gol, lo tiene. Eso no se pierde. El Chino nos puede ayudar en las tres posiciones de arriba: punta, el enganche o en banda zurda”.

Ocho finales y un caudal infinito de fe. Reclama compromiso. “Lo que pido a mis jugadores es que las palabras se refuerzan con victorias”. Por último, desvela que participó en el alta de Rober. “Hablé con él en verano. David Gómez y yo lo hemos visto de ‘chiquitito’. Se apostó por él como por Pedri”.