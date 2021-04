La conquista de la Copa por Pedri no reporta dividendos a Las Palmas

Pedro González López ‘Pedri’ (Tegueste, 18 años) conquistó el pasado sábado en La Cartuja la Copa del Rey con el FC Barcelona 271 días después de su último partido con la UD Las Palmas -el 20 de julio en el Gran Canaria ante el Extremadura-. Ocho meses y 25 días han bastado para que el infante de Tegueste bese su primera corona. Vendido al gigante culé en septiembre del 2019 -cinco millones-, contabiliza 45 duelos oficiales entre LaLiga (30), Liga de Campeones (7), Copa del Rey (6) y Supercopa de España (2). Más allá de los cinco ‘kilos’ de la venta, la entidad isleña ha percibido otros siete millones en relación a las cláusulas del citado contrato. La cifra final, en este minuto, es de 12 ‘kilos’.

El entorchado copero no eleva los beneficios de la UD, ya que la nómina de títulos conquistados por el teguestero desde este curso 2020-21 con el Barça de Koeman no figura en las cláusulas. “Los títulos no contemplan una gratificación, el apartado económico sólo está vinculado al rendimiento del jugador por partidos jugados”, confirmó ayer un alto ejecutivo de la entidad amarilla. Con el amarillo del FC Barcelona, Pedri dio un nuevo recital y está jugando un rol clave en la renovación de Messi.

El infante de Tegueste firmó 37 encuentros con la UD en Segunda y logró cuatro dianas. En la última citación de Luis Enrique, de cara a los duelos ante Grecia, Georgia y Kosovo, el tinerfeño estrenó su condición de internacional absoluta en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.

La simple convocatoria reportó un millón -ya contabilizado en la relación de doce- a la entidad isleña, que tiene previsto ingresar hasta 30 ‘kilos’ ante la escalada de este diamante. Cabe recordar, que si Pedri alcanza los 50 duelos oficiales de azulgrana -le restan cinco y los cumpliría ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou-, la UD ingresa cinco millones.

El siguiente pago -también de 5 ‘kilos’- se cristaliza cuando Pedri bese el centenar de encuentros. Luis Helguera, director deportivo de la entidad, aplaudió un contrato que se ha convertido en un volcán de dividendos. “Yo no estaba, pero el mérito es de los dirigentes y el presidente [Miguel Ángel Ramírez] que lo elaboraron. No conozco precedente alguno”. La UD se ha guardado además un 15% de la primera venta del atacante.