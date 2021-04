Jesé Rodríguez contra ‘RDT’

En el RCDE Stadium, dos de las grandes joyas de la factoría de Valdebebas de la pasada década se retan por la victoria. Pistoleros de altos vuelos. El grancanario sumó 94 pulsos con el Madrid, mientras que el madrileño uno y fue traspasado al Benfica. El ariete ‘periquito’ es la adquisición más cara de la historia del club catalán. Lleva 20 goles.

En el Espanyol-UD Las Palmas del sábado (17.15 horas, Movistar Vamos), aflora el duelo de los pistoleros de Valdebebas. Forjado para ser máquinas de matar. Jesé Rodríguez versus Raúl de Tomás. El atacante amarillo acumuló 80 encuentros y 32 dianas en su ciclo en el Madrid Castilla -desde 2010 a 2013-. Big Flow se destapó en el filial merengue como el máximo realizador histórico en una campaña (22 tantos) tras pulverizar el registro de Emilio Butragueño.

El salto de Jesé al primer equipo blanco -debutó con Mourinho en diciembre de 2011- se consumó en septiembre de 2013 con 20 años. Ganó títulos, fama, millones y dejó el listón en 94 apariciones con el gigante blanco. En su último curso en el vivero de Valdebebas, a las órdenes de Toril, coincidió con Raúl de Tomás (Madrid, 26 años). El delantero del RCD Espanyol es la gran estrella de este Laliga SmartBank con 20 tantos. El referente del líder ‘periquito’.

El punta del cuadro blanquiazul lleva 77 disparos y el isleño regresa tras cumplir su sanción

El 9 de enero del 2020, el conjunto catalán, en Primera, abonó 20 millones al Benfica por el estilete que sumó 62 partidos con el Madrid Castilla y uno con el primer equipo en Copa del Rey ante el Cornellá -a las órdenes del italiano Carlo Ancelotti en octubre de 2014-. Siete meses antes del estreno, Jesé se lesionaba de gravedad en su rodilla. El grancanario, que ganó dos ‘Champions’, perdió su estirpe atómica. Ya nada volvió a ser igual. Logró otro récord al ser traspasado por 25 millones al PSG.

Ninguna joya de Valdebebas alcanzó ese precio -Morata fue vendido en 2014 a la Juventus por 20 ‘kilos’-. Jesé, el nuevo Cristiano Ronaldo, besó los 94 duelos con el primer equipo y tuvo de entrenadores a Mourinho, Ancelotti, Rafa Benítez y Zidane. De Tomás, el jugador más caro en la historia del Espanyol, tuvo que hacer las maletas. Encadenó cesiones en el Córdoba CF, Valladolid y subió a Primera con el Rayo Vallecano.

La formación vallecana le abrió la puerta del paraíso. Regresó al Madrid y fue traspasado al Benfica por 20 millones. Igual que Jesé. Un errante de sangre blanca.

La formación lusa lo traspasó al Espanyol y no pudo evitar el descenso del conjunto catalán. Ahora es la gran amenaza para la UD.

En la 2012-13, el curso en el que coincidió con Jesé en el Madrid Castilla, firmó siete encuentros. La campaña del delirio de los 22 dianas del exjugador del PSG, Stoke City y Sporting de Portugal. En aquel conjunto, figuraban mimbres como Cheryshev (Valencia), Nacho (Real Madrid), Morata (Juventus), Lucas Vázquez (R. Madrid), Casemiro (R. Madrid), Mosquera (SD Huesca) o el tinerfeño Omar Mascarell (FC Schalke 04). Jesé busca la eternidad y poner una pica en un feudo imposible para la UD ante otra perla blanca.

En el margen superior, Jesé Rodríguez pide perdón tras marcar a la UD Las Palmas en la ciudad deportiva de Valdebebas el 15 de octubre de 2012 con el Castilla en 2ªA. En esa campaña, el grancanario sumó la histórica cifra de 22 dianas -32 en total en su paso por el filial blanco-. A la izquierda, Raúl de Tomás -14 tantos con el Castilla- festeja un tanto en el Di Stéfano ante el Córdoba, club en el que jugó cedido. Por otro lado, el delantero amarillo fue vendido al PSG por 25 ‘kilos’ (2016) y es la mayor transacción de un activo de la factoría. Por su parte, De Tomás fue traspasado al Benfica (20 millones en 2019). Está desatado con 20 goles de ‘periquito’ en esta Liga. |

David López: “No me fío de la UD”





El centrocampista del Espanyol David López receta cautela y desecha verse en Primera -los catalanes aventajan en diez puntos al tercer clasificado Almería cuando restan 21 unidades-. “Esto aún no ha acabado, quedan los últimos metros que es lo más importante. Solo miramos el duelo contra Las Palmas. No tenemos ninguna ansiedad, ya que al vivir una situación positiva todo es más fácil”, comentó el capitán blanquiazul. Cuestionado por los penaltis fallados de su compañero Raúl de Tomás, el canterano insistió en que la confianza del grupo en él es máxima. “No hay debate. Es un futbolista muy exigente consigo mismo. Nos ha dado mucho y nos debe seguir dando mucho hasta que termine la temporada”. López confesó que le sentó bien descansar en Almería: “Estoy listo y no me fío del rival, es muy peligroso”. | Efe