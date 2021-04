Valles, otro 'melista' reconocido: "Mel siempre me dio confianza, ojalá siga un año más en la UD"

El meta sevillano de la UD Álvaro Valles -21 partidos, 1.853 minutos, 28 goles encajados- tiene un plan para congelar el ataque más despiadado de Segunda. El sábado, a las 17.15 horas (Movistar LaLiga), se cita en el RCDE Stadium con el líder implacable RCD Espanyol. El bloque periquito es un gigante de 72 millones de presupuesto -el más alto en la historia de Segunda- y 44,7 'kilos' de tope salarial.

"Jugaremos de tú a tú. La única fórmula mágica es que la UD Las Palmas salga a hacer lo que sabe para pelear por los tres puntos. Es la que da resultado, ser valientes y competir sin miedo, de tú a tú. Ya hemos demostrado que podemos ganarle a cualquiera y que somos capaces de poner en apuros a los más grandes de esta liga [los amarillos se impusieron al Mallorca en su estadio y ya tumbaron al Espanyol en el centro de la primera vuelta]. La formación de Vicente Moreno cuenta con Raúl de Tomás, 20 dianas, y Embarba, ocho tantos, como principales amenazas.

Valles, en un gran momento de forma, defiende a ultranza la renovación de Mel. Avalado por el presidente Ramírez, solo falta la firma del nuevo contrato del estratega y así ampliar el vínculo contractual hasta junio de 2022. "No es un tema que me competa directamente, pero tanto yo como mis compañeros estamos encantados con el míster. Esperamos que siga aquí otro año más en la Isla. Insisto que no soy el que toma las decisiones, pero por mi parte estaría encantado. Llevo dos años a las órdenes de Pepe Mel y siempre me ha dado su confianza". Del Heliodoro a la excelencia. Valles dejó la suplencia en el Heliodoro ante la citación de Álex Domínguez con la selección nacional sub 21. Una puerta hacia la consagración. Ahora es intocable, firmando actuaciones sobresalientes como la computada ante el Oviedo en el Tartiere. "Fui de menos a más, adquiriendo más confianza.

Con esta nueva oportunidad [el partido ante el Tenerife], las cosas van saliendo bien, como uno desea, y hay que seguir sin bajar el ritmo. Quiero más. Deseo mejorar cada día para ofrecer el mejor nivel por este escudo. La confianza para un portero hace mucho. Y por suerte, las cosas están saliendo de la mejor manera". En relación a su gran momento de forma, lo contextualiza con humildad. "No sé si será el mejor; pero tengo mucha confianza mis condiciones y aún me queda bastante por mejorar. Intento trabajar y salir cada domingo para hacerlo lo mejor posible.

Las cosas están sucediendo así y espero que sigan yendo a más y a mejor". Hay una meta clara en este tramo final de siete finales, y pasa por defender con orgullo la historia de la entidad. "Somos profesionales y todo jugador quiere competir al máximo por los tres puntos. Es la única mentalidad, trabajar para ti, el grupo y para acabar la liga en la posición más alta posible [marchan undécimos y a cuatro puntos de la octava plaza]". Le resta un año de contrato y desea ser importante. "Voy a luchar y a pelear lo máximo posible para ser el portero titular de la UD". En relación al fiasco de la Superliga Europea, subraya que no es preciso pronunciarse. "Duró dos días, con eso queda todo dicho".

Realza el trabajo defensivo -cuatro goles encajados en los últimos cinco partidos- como una cuestión grupal. "Encajar menos en los últimos partidos es trabajo de todos, la defensa empieza por el delantero y se hace de forma eficiente". Valles, un 'melista' reconocido que quiere hacer carrera de amarillo. Del Heliodoro al RCDE Stadium para medirse a Diego López."Es un grandísimo portero, ha estado en el Madrid y en el Milán". Lo tiene claro, con Mel hasta el fin del mundo. "Cuando acabe la liga se resolverá y todos confiamos en que el míster siga".