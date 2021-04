Mel: "No me asusta tener que ascender; ya lo he hecho tres veces"

"Yo estoy encantado de lidiar con proyectos ganadores. Durante mi carrera deportiva, tres veces he cogido a un equipo con la obligación de ascender y las tres veces ascendí. Con el Betis no solo había que ascender, había que ser campeón, y las dos veces lo conseguimos. Tiene que ser verdad, no solo de boca. La apuesta tiene que ir de verdad. Si el club estima que el entrenador para llevar ese proyecto soy yo, encantado. Me avalan los números en cuanto a eso. Si deciden que no, no tengo nada que decir. Yo acabo contrato y el club puede hacer lo que estime conveniente. Mi relación con el club es magnífica, estoy a gusto y cumplo los objetivos que me han mandado. Sería magnífico que el próximo objetivo fuese ganador, no me voy a esconder ante ello", declaro el técnico amarillo durante su comparecencia previa al partido frente al RCD Espanyol (sábado, 17.15 horas).

Mel insistió en varias ocasiones en su deseo de quedarse y más todavía con una meta de altura, y también en respetar los tiempos de la entidad tal y como ha recalcado en las últimas semanas. "No he hablado con nadie del club, no tengo que mentir. Estoy centrado en mi trabajo y en ganarle al Espanyol. El club decidirá cuándo se sentará conmigo, pero no hemos hablado de nada, ni de pretemporada, ni de partidos, ni de bajas ni de altas. Nada es nada, pero ya lo he dicho, eso no tiene tanta importancia porque eso, teniendo las ideas claras, lo hacemos en una tarde. Lo único que hace falta es que el club quiera que siga", comentó.

Lo que sí matizó es que si el objetivo va ser el ascenso, "hay que cambiar el planteamiento" de todo. "Los últimos dos años quedó claro que era una transición. Como parece ser y me parecería todo lo normal del mundo, el presidente, la junta directiva y la afición querrá dar un paso adelante. Si es así, los planteamientos no son los mismos. Hay que sentarse porque hay que hacer cosas diferentes. En esta categoría, que es tan difícil, apostar por el ascenso cuesta y hay que hacerlo bien", explicó.

"Un equipo que quiere ascender debe apostar por ello, por un buen trabajo en cuanto a fichajes o por la cuestión económica, y muchas veces estas cosas van unidas. Lo que tengo claro como entrenador es que estoy muy orgulloso con el trabajo del cuerpo técnico. Hemos trabajado con gente desconocida que ahora está en boca de todos. Vamos a ver qué pasa en el futuro, ojalá el proyecto sea ganador, sea para intentar ascender y lo pueda liderar este cuerpo técnico", añadió en el mismo sentido.

El entrenador de la UD, cuestionado por si ha recibido ofertas de otros equipos, reveló que le han llamado clubes del extranjero. El presidente -Ramírez- sería la primera persona que se enteraría si yo tuviera una oferta importante para estudiar. Como todos los entrenadores, cuando acabas contrato, hay gente que te llama, sobre todo de fuera de España. De eso sí que ha habido, pero no he comunicado nada porque no es algo que deba tener en cuenta ahora. Tengo que centrarme en mi trabajo. Tenemos que tener unos cuantos puntos más y terminar bien la temporada", aseguró Mel.

Para la cita frente al líder el técnico recupera a Jesé, Kirian y Rafa Mujica con respecto al último partido, pero pierde a Pejiño por una rotura en el aductor. Además, en la lista de veinte convocados tampoco están Aridai, por unas molestias en el aductor, Rivera, por unos dolores lumbares, ni Athuman, afectado por el fallecimiento de un familiar.

"Ya le ganamos una vez, supimos interpretar el partido una vez -el pasado 3 de enero, cuando la UD venció al líder por 1-0 con gol de Rober-. Nos costó mucho y generan ocasiones fáciles. Entonces, tenemos que estar con mil ojos y redoblar esfuerzos. Para ganar tenemos que estar por encima del 100%. No podemos cometer ni el más mínimo error porque ellos lo aprovechan. Tenemos que hacer un partido perfecto y esperar que ellos no estén lo acertados que suelen estar", dijo sobre el rival.