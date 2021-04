“El vestuario está encantado con Mel; esperamos que siga”

La montaña rusa del tigre de La Rinconada. De villano a héroe. Aupado por el Heliodoro, encadena cinco jornadas como indiscutible. El meta sevillano de la UD Álvaro Valles -21 partidos, 1.853 minutos, 28 goles encajados- tiene un plan para congelar el ataque más despiadado (59 dianas). El sábado, a las 17.15 horas (Movistar LaLiga), se cita en el RCDE Stadium con el líder implacable Espanyol.

El bloque periquito es un gigante de 72 millones de presupuesto -el más alto en la historia de Segunda- y 44,7 ‘kilos’ de tope salarial. “Jugaremos de tú a tú. La única fórmula mágica es salir a hacer lo que sabemos. Es la que da resultado: ser valientes y competir sin miedo. Siempre de tú a tú. Ya hemos demostrado que podemos ganarle a cualquiera y que somos capaces de poner en apuros a los más grandes [los amarillos se impusieron al Mallorca en San Moix y batieron al Espanyol en la Isla]”.

El cuadro de Vicente Moreno cuenta con Raúl de Tomás, 20 dianas, y Embarba, ocho tantos, como principales amenazas. Valles, en un gran momento de forma, defiende a ultranza la continuidad de Mel. Avalado por el presidente Ramírez, solo falta la firma del nuevo contrato y así ampliar el vínculo hasta junio de 2022.

Tras catorce suplencias, ahora sí luce su mejor momento: “Todo es confianza y trabajo”

“No es un tema que me competa directamente, pero tanto yo como mis compañeros estamos encantados con el míster. Esperamos que siga otro año más en la Isla. Insisto que no soy el que toma las decisiones (...) Estaría encantado de que siguiese. Llevo dos años a las órdenes de Mel y siempre me ha brindó su confianza”.

Del Heliodoro a la excelencia. Valles dejó la suplencia en el derbi del 28 de marzo ante la citación de Álex Domínguez con la selección nacional sub 21. Una puerta hacia la consagración. Ahora es intocable, firmando actuaciones sobresalientes como la computada ante el Oviedo en el Nuevo Carlos Tartiere -cuatro paradas de mérito-. “Fui de menos a más, ahora tengo confianza. Me siento seguro”.

“Con la nueva oportunidad [el partido ante el Tenerife que le puso en el centro de los focos tras un mes en el banquillo], las cosas van saliendo como uno desea. Hay que seguir sin bajar el ritmo. Quiero más. Deseo mejorar cada día para ofrecer el mejor nivel por este escudo. La confianza para un portero hace mucho. Y por suerte, todo marcha de maravilla”.

En relación a su gran rendimiento en los últimos encuentros ligueros, lo afronta con humildad. “No sé si será el mejor momento de mi carrera; pero tengo mucha confianza en mis condiciones y aún me queda bastante por mejorar. Lucho por crecer y progresar”.

Hay una meta clara en este tramo de siete finales y pasa por defender con determinación la historia de la entidad. Anclados en la undécima posición, con la salvación en el bolsillo, la promoción de ascenso respira a diez puntos.

“Somos profesionales y todo jugador compite al máximo. Es la única mentalidad, trabajar para ti, el grupo y para acabar la liga en la posición más alta posible [están a cuatro puntos de la octava plaza]”.

Le resta un año de contrato y desea ser importante en la entidad isleña. Encara el tercer curso y suspira por marcar una época. “Voy a luchar lo máximo posible para ser el portero titular de la UD”. En relación al fiasco de la Superliga Europea, subraya que no es preciso pronunciarse. Solo cabe ver el final de una película esperpéntica. “Duró dos días, con eso queda todo dicho”.

La muralla de hormigón

Realza el trabajo defensivo -cuatro goles encajados en los últimos cinco partidos- como una cuestión grupal. De las hermanitas de la Caridad al Muro de Berlín. La UD ha recuperado sus credenciales de rigor y serenidad. “Encajar menos en los últimos partidos es trabajo y mérito de todos, la defensa empieza por el delantero y se hace de forma eficiente con el sacrificio de los compañeros”.

Valles, un ‘melista’ reconocido que quiere hacer carrera de amarillo. Del Heliodoro al RCDE Stadium para medirse a Diego López.

“La solidez defensiva es mérito de todos. Empieza con el delantero y exige sacrificio”

”Es un grandísimo portero, ha estado en el Madrid y en el Milán. Con eso ya queda todo dicho”.

Lo tiene claro, con Mel hasta el fin del mundo. “Cuando acabe la liga se resolverá y todos confiamos en que el míster siga”.

Tras ejercer de titular las primeras catorce jornadas, la derrota ante el CD Mirandés en el Gran Canaria (0-2), en la tarde que falleció Maradona, le costó el puesto. La roja a Álex Domínguez ante el Sabadell le puso en primera fila. Fue un espejismo. Bautizado en el Heliodoro, ahora parece imbatible.

Clonar la hazaña del Rayo y Girona





El Espanyol es un líder sólido y sin fisuras. Con 59 dianas -un tanto cada 53 minutos-, es el máximo realizador y el segundo menos batido (23 tantos), solo superado por la retaguardia del Mallorca (22). El conjunto de Vicente Moreno, 71 puntos, solo contabiliza seis derrotas tras 35 jornadas. Dos de ellas fueron en el RCDE Stadium -Rayo y Girona- y seis de visitante -ante la UD en el Gran Canaria, Girona, Rayo y Leganés-. Por lo tanto, se da la curiosidad de que los periquitos cedieron los seis puntos ante catalanes y vallecanos. Las Palmas podría emular la proeza de los pupilos de Francisco e Iraola. La formación de Mel tumbó a los blanquiazules (1-0) gracias a un tanto de Rober en el primer pulso del 2021. Cabe reseñar que los grancanarios nunca han ganado en el RCDE Stadium -también conocido como Cornellà-. | P. C.